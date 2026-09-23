FOTO "Nu trebuie să vă placă fiecare jucător. Dar puteţi alege să fiţi respectuoşi". Gabi Ruse, mesaj pentru cei care au scris comentarii negative despre adversara învinsă la simplu

&quot;Nu trebuie să vă placă fiecare jucător. Dar puteţi alege să fiţi respectuoşi&quot;. Gabi Ruse, mesaj pentru cei care au scris comentarii negative despre adversara învinsă la simplu Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

După meciul cu Lys, în urma unor "comentarii negative" care au vizat-o pe Lys, Gabriela Ruse a postat un mesaj de susţinere pe Instagram.

TAGS:
Gabriela Rusemesaj

Perechea Gabriela Ruse/Maya Joint (România/Australia), cap de serie numărul 2, a fost eliminată, miercuri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Korea Open, la Seul.

Ruse şi colega sa au fost învinse de echipa sud-coreeană Eunhye Lee/Sohyun Park, scor 1-6, 6-3, 14-12, într-o oră şi 19 minute.

Gabriela Ruse

  • Gabi ruse to 22
×
Gabi Ruse, "on fire" la Foro Italico! Victorie mare și meci cu o vedetă a circuitului WTA în turul secund, la Roma
Gabi Ruse, "on fire" la Foro Italico! Victorie mare și meci cu o vedetă a circuitului WTA în turul secund, la Roma
Gabi Ruse, "on fire" la Foro Italico! Victorie mare și meci cu o vedetă a circuitului WTA în turul secund, la Roma
Gabi Ruse, "on fire" la Foro Italico! Victorie mare și meci cu o vedetă a circuitului WTA în turul secund, la Roma
Gabi Ruse, "on fire" la Foro Italico! Victorie mare și meci cu o vedetă a circuitului WTA în turul secund, la Roma
Gabi Ruse, "on fire" la Foro Italico! Victorie mare și meci cu o vedetă a circuitului WTA în turul secund, la Roma
„Se mișcau, vorbeau, mâncau...” Gabriela Ruse dezvăluie experiența unui meci pe Stadionul Arthur Ashe, cea mai mare arenă de tenis
„Se mișcau, vorbeau, mâncau...” Gabriela Ruse dezvăluie experiența unui meci pe Stadionul Arthur Ashe, cea mai mare arenă de tenis
Australian Open 2023 | Gabi Ruse și Monica Niculescu avansează la dublu. Ce premiu și-au asigurat
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pentru participarea în sferturi, Gabriela Ruse şi Maya Joint au obţinut 2.620 de dolari şi 54 de puncte.

Ruse participă la Seul şi pe tabloul de simplu, unde este calificată în optimi. După ce în primul tur a trecut de sportiva germană Eva Lys, în optimi o va înfrunta pe Yeonwoo Ku, din Coreea de Sud.

După meciul cu Lys, în urma unor "comentarii negative" care au vizat-o pe Lys, Gabriela Ruse a postat un mesaj de susţinere pe Instagram:

"M-am simţit foarte dezamăgită să văd atât de multe comentarii negative la postarea mea despre una dintre cele mai bune prietene ale mele din circuit şi am decis să scriu acest mesaj pentru că, sincer, m-a rănit.

Înainte de a judeca un sportiv profesionist din spatele unui ecran, amintiţi-vă că priviţi rezultatul unor ani întregi de sacrificii, disciplină, accidentări, presiune, înfrângeri, singurătate şi nenumărate ore de muncă pe care nimeni nu le vede.

A deveni jucător profesionist de tenis nu este ceva ce se întâmplă. Este nevoie de un talent incredibil, dar şi de şi mai multă dedicaţie, precum şi de curajul de a merge mai departe atunci când lucrurile nu merg aşa cum ţi-ai dori. N-aveţi idee de câte ori un sportiv profesionist a trebuit să se ridice după o înfrângere, să joace în ciuda durerii, să-şi lase familia şi prietenii în urmă sau să ducă lupte despre care nimeni din afară nu va afla vreodată. Eva şi-a câştigat locul pe terenul acela. Merită respect, indiferent de rezultatul unui meci.

Nu trebuie să vă placă fiecare jucător. Nu trebuie să fiţi de acord cu fiecare rezultat. Dar puteţi alege să fiţi respectuoşi".

News.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
ARTICOLE PE SUBIECT
Calificată în optimi la simplu, Gabriela Ruse a cedat la dublu. Cecul primit după parcursul până în sferturile de finală la Korea Open
Calificată în optimi la simplu, Gabriela Ruse a cedat la dublu. Cecul primit după parcursul până în sferturile de finală la Korea Open
După o victorie, se vede trofeul! Gabriela Ruse, în sferturile turneului WTA de la Seul
După o victorie, se vede trofeul! Gabriela Ruse, în sferturile turneului WTA de la Seul
Prima reacție a lui Denis Drăguș după ce a semnat cu FCSB
Prima reacție a lui Denis Drăguș după ce a semnat cu FCSB
Mesajul surprinzător transmis de Meriton Korenica după prezentarea la FCSB! Gigi Becali se ține de cuvânt
Mesajul surprinzător transmis de Meriton Korenica după prezentarea la FCSB! Gigi Becali se ține de cuvânt
ULTIMELE STIRI
Nadia Comăneci: "Şi noi am jucat fotbal pentru pregătire fizică, pe vremea când fetele nu jucau fotbal"
Nadia Comăneci: "Şi noi am jucat fotbal pentru pregătire fizică, pe vremea când fetele nu jucau fotbal"
Gigi Becali, primul "cadou" pentru Reghecampf la FCSB: "Dacă vrea, imediat îl luăm!"
Gigi Becali, primul "cadou" pentru Reghecampf la FCSB: "Dacă vrea, imediat îl luăm!"
Răzvan Raț și Cristian Pulhac la VoyoSport Live, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1
Răzvan Raț și Cristian Pulhac la VoyoSport Live, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1
Dinamo revine în cupele europene în Kosovo! KB Peja - CS Dinamo București, azi în FIBA Europe Cup
Dinamo revine în cupele europene în Kosovo! KB Peja - CS Dinamo București, azi în FIBA Europe Cup
"Acord!" Anunțul momentului despre Reghecampf, așteptat la FCSB
"Acord!" Anunțul momentului despre Reghecampf, așteptat la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Au bătut palma! Cât plătește Gigi Becali pentru ”transferul” la FCSB: ”Asta e hotărârea”

Au bătut palma! Cât plătește Gigi Becali pentru ”transferul” la FCSB: ”Asta e hotărârea”

Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”

Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”

Ofertat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu primește un sfat de la Dan Petrescu: "E mai bine pentru el"

Ofertat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu primește un sfat de la Dan Petrescu: "E mai bine pentru el"

Dan Petrescu a auzit ce a declarat Gigi Becali și a reacționat: ”Nu există în lume așa ceva”

Dan Petrescu a auzit ce a declarat Gigi Becali și a reacționat: ”Nu există în lume așa ceva”

Edi Iordănescu aruncă bomba: „Am acceptat oferta”

Edi Iordănescu aruncă bomba: „Am acceptat oferta”

Adrian Mutu și-a dat acordul pentru revenirea în Superliga: „Îmi place proiectul lor”

Adrian Mutu și-a dat acordul pentru revenirea în Superliga: „Îmi place proiectul lor”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, primul "cadou" pentru Reghecampf la FCSB: "Dacă vrea, imediat îl luăm!"
Gigi Becali, primul "cadou" pentru Reghecampf la FCSB: "Dacă vrea, imediat îl luăm!"
Răzvan Raț și Cristian Pulhac la VoyoSport Live, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1
Răzvan Raț și Cristian Pulhac la VoyoSport Live, de la 16:00 pe VOYO SPORT 1
"Acord!" Anunțul momentului despre Reghecampf, așteptat la FCSB
"Acord!" Anunțul momentului despre Reghecampf, așteptat la FCSB
Mijlocașul român din naționala Austriei, titular meci de meci la 18 ani la legendara Admira Wacker! ”Să joc alături de fratele meu geamăn este un lucru special”
Mijlocașul român din naționala Austriei, titular meci de meci la 18 ani la legendara Admira Wacker! ”Să joc alături de fratele meu geamăn este un lucru special”
Nadia Comăneci: "Şi noi am jucat fotbal pentru pregătire fizică, pe vremea când fetele nu jucau fotbal"
Nadia Comăneci: "Şi noi am jucat fotbal pentru pregătire fizică, pe vremea când fetele nu jucau fotbal"
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
JO 2024 | Olimpicii au fost la Cotroceni înainte de plecarea spre Paris. Mesajul lui Klaus Iohannis
JO 2024 | Olimpicii au fost la Cotroceni înainte de plecarea spre Paris. Mesajul lui Klaus Iohannis
Simona Halep, primul antrenament la Miami. Ce mesaj a transmis
Simona Halep, primul antrenament la Miami. Ce mesaj a transmis
CITESTE SI
Lista măsurilor economice propuse de Siegfried Mureșan. Ce va face Nicușor Dan dacă nu primește votul Parlamentului

stirileprotv Lista măsurilor economice propuse de Siegfried Mureșan. Ce va face Nicușor Dan dacă nu primește votul Parlamentului

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Aproape 4 ani, o femeie din Dâmbovița a trăit cu o pensă chirurgicală în abdomen. Ar fi rămas acolo după o operație

stirileprotv Aproape 4 ani, o femeie din Dâmbovița a trăit cu o pensă chirurgicală în abdomen. Ar fi rămas acolo după o operație

Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile

stirileprotv Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!