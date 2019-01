Ar fi cel mai scump jucator din ISTORIE! Lovitura BOMBA a anului la Real Madrid. A fost anuntat pretul: 250 de milioane de euro!

Real a transformat intentia in discutii concrete. Pretul stabilit pentru Real: 250 de milioane de euro!

Eriksen de la Tottenham poate deveni cel mai scump fotbalist din lume. Conditia: Real sa accepte sa plateasca banii ceruti de Tottenham. Spurs e categorica: nu-si lasa vedeta sa plece pentru mai putin de 250 de milioane de euro! Florentino Perez ezita. Eriksen mai are doar un an si jumatate de contract si ar putea fi adus la cost 0 in 2020. Presiunea pe Real e insa imensa. Clubul trece printr-o criza accentuata si are nevoie de o mutare care sa o repozitioneze in piata.

Daca Madridul va accepta sa plateasca banii ceruti de patronul lui Tottenham, atunci recordul de 222 de milioane stabilit de Neymar in 2017 va deveni istorie. Ar fi a doua oara cand Real bate suma record de transfer cu o afacere incheiata cu Tottenham, dupa ce in 2013 l-a luat pe Bale cu 101 milioane de euro.