OPINIE FCSB reinventată, Rapid prăbușită. Caramavrov remarcă renașterea aproape incredibilă a echipei lui Reghecampf

FCSB reinventată, Rapid prăbușită. Caramavrov remarcă renașterea aproape incredibilă a echipei lui Reghecampf Superliga Karlo Muhar, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Florin Caramavrov
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FCSB a arătat aseară ca o echipă de titlu, iar Rapid a coborât dramatic pe scara valorică.

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Am văzut o formație schimbată aproape total din punct de vedere al atitudinii și al exprimării pe teren, iar aici e meritul lui Reghecampf, indiscutabil. Bineînțeles că FCSB trebuie să confirme în următoarele meciuri, dar semnalele date aseară sunt încurajatoare pentru suporterii care au venit în număr foarte mare pe Arena Națională (38.353 de spectatori, record al ediției curente de Liga 1). Păcat de scandările josnice, și de aici nu exclud nici fanii rapidiști, manifestări care arată gradul de civilizație foarte scăzut al unei părți semnificative dintre români.

Imagini din FCSB - Rapid 4-1

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Olimpiu Moruțan, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Karlo Muhar, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
David Miculescu, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
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Victoria FCSB-ului e cu atât mai valoroasă cu cât ea a fost obținută după două jocuri neconvingătoare cu Reghecampf pe bancă și în fața unei echipe care își exprimase prin rezultatele de până acum candidatura la titlu. Ce-i drept, doar prin rezultate, pentru că Rapid nu ne convinsese în primele 12 etape printr-o imagine a jocului extraordinară. Băieții lui Pancu preluaseră până acum, în majoritatea meciurilor, spiritul și energia antrenorului. Dar aseară, sub presiunea publicului și a unui derby, având în față o adversară renăscută, cu jucători care au alergat mâncând pământul, rapidiștii s-au dezumflat ca o saltea gonflabilă găurită în mijlocul mării. Iar valurile fecesebiste au fost fatale.

Rapid, lipsită de zvâc și de încredere

Rapid părea învinsă și când conducea cu 1-0, lipsită de zvâc și de încredere. Pe această idee a marșat și Pancu la final. Nu și-a simțit jucătorii rezonând la importanța și la dificultatea acestei confruntări. Pașcanu și Compania parcă s-au temut de adversari, dovadă și acea retragere neverosimilă spre careu a fundașului giuleștean la acțiunea golului de 2-1 a lui Boutoutaou, în loc să-l atace pe atacantul FCSB-ului. I-a lăsat spațiu algerianului cât să parcheze un TIR, iar acesta a profitat și a marcat.    

Meciul a fost aparent echilibrat la început datorită golului excepțional marcat de Stojlkovic, dar apoi, ușor-ușor, cam din minutul 30 încolo, presiunea FCSB-ului a fost tot mai intensă. S-a văzut clar cum Rapid nu are soluții și se retrage spre propriul careu, lăsându-l izolat în față pe atacantul elvețian.

Mă așteptam ca Pancu să găsească soluții la pauză, pentru că echipa lui era dominată, subordonată. A reacționat abia la 1-1 și apoi la 2-1, însă niciunul dintre jucătorii trimiși pe teren nu a reușit să schimbe ceva în jocul fricos al Rapidului, care a părut un boxer împins în corzi, încasând lovitură după lovitură.

FCSB, zdrobitoare în repriza a doua

FCSB a continuat să zburde, să pună presiune constantă, să-și creeze ocazii și să marcheze. Statisticile, luate de pe flashscore.ro, spun totul: 22-6 la șuturi, 9-2 la șuturi pe poartă și 2,31 la 0,46 la xG, adică ocazii de gol de cinci ori mai valoroase create de Muhar și Compania. Iar în repriza secundă, acest indicator arată și mai mult superioritatea gazdelor, 1,74 la 0,14, adică alb-vișiniii au fost aproape inexistenți în atac, singura ocazie fiind cea a lui Stojlkovic, la 1-1. Apoi, căderea acestora a fost totală.

Echipa lui Reghecampf și-a arătat superioritatea la toate capitolele și în toate compartimentele, având la mijloc un jucător care n-a impresionat până acum, dar care și-a amintit că a jucat acum câțiva ani la un nivel foarte bun, și mă refer la Muhar. Croatul a împins permanent jocul spre poarta adversă, și-a asumat rolul de lider, de dirijor al orchestrei, a avut viziune și curaj, a tras la poartă, înscriind și golul egalizator, plus o pasă decisivă la reușita de 2-1 a lui Boutoutaou.  

Spre deosebire de omologul său, căruia nu i-a ieșit nimic, lui Reghecampf i-a mers totul aproape perfect, de la alegerea primului 11, până la schimbările făcute. Primii trei jucători introduși pe teren au avut contribuții la golurile marcate de FCSB: Boutoutaou a dat două, Joao Paulo – unul, iar Stoian a reușit assistul de la golul de 3-1. Asta da inspirație pentru un antrenor!

Trei victorii și un joc foarte bun în derby schimbă percepția despre o echipă care nu-și găsea conceptul tactic și care era bulversată din interior. FCSB trebuie să confirme acum. Problema este cât va rezista patronul să stea în banca lui. Aici e cheia.

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