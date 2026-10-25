Viorel Păunescu, fost președinte al Consiliului de Administrație de la Steaua, a decedat sâmbătă, la vârsta de 91 de ani. LPF a hotărât ca toate partidele rămase de disputat în etapa a 13-a din Superliga să fie precedate de un moment de reculegere.

Reghecampf a criticat galeria de la Rapid

Momentul de reculegere s-a ținut și la FCSB - Rapid, însă galeria giuleștenilor nu l-a respectat, preferând să cânte în clipele respective.

"Când se ține un moment de reculegere pentru un om care a fost important în fotbalul românesc, a investit foarte mulți bani, cred că ar fi fost respectuos ca lumea să nu cânte. În momentul ăla, nouă ni s-au spus niște lucruri foarte grave", a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă după meciul cu Rapid, câștigat de FCSB (4-1).

Reghecampf primește replica dinspre Rapid

La o zi după meci, Reghecampf a primit o replică din partea lui Robert Niță. Prezent la meci, rapidistul susține că a fost vorba de o înțelegere, iar galeria giuleștenilor nu știa că urmează să se țină un moment de reculegere.

Niță crede că organizatorii au ales intenționat momentul în care a fost anunțat momentul de reculegere - după ce galeria Rapidului a început să cânte.

"Am văzut și declarația lui Reghe. Se auzea și ecoul acolo (n.r - se referă la ofițerul de presă de la FCSB). Lucrurile astea se anunță, iar ele au fost respectate de suporterii Rapidului tot timpul. Ei începuseră să cânte imnul echipei. Sunt 8.000 de oameni, care țipă din toate puterile și nu au cum să audă ce se întâmplă pe stadion.

Ei au gestionat bine momentul. Organizatorii au ales bine momentul ăsta - să-i lase să înceapă să cânte și să anunțe momentul ăla după. Dacă erau atât de imaculați și corecți, puteau să anunțe înainte de startul partidei că se va ține un moment de reculegere în memoria marelui om, care a fost domnul Păunescu.

Imediat ce galeria Rapidului a terminat de cântat imnul, chiar pe fluierul de start, au lăsat toate steagurile și fularele jos, iar timp de 40-50 de secunde n-au scos niciun sunet. Asta n-au mai văzut nici ecoul, nici domnul Reghecampf. Oamenii n-aveau cum să-și dea seama. Eu așa am văzut pentru că am stat aproape", a spus Robert Niță, la Matinalul de la VOYO Sport Live.