Karlo Muhar a egalat pentru gazde, în minutul 58, din pasa decisivă livrată de Risto Radunovic.
Karlo Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid
Fostul mijlocaș defensiv al celor de la FCSB l-a învins pe Bogdan Ungureanu cu un șut plasat de la aproximativ 25 de metri, din poziție centrală.
Muhar a înscris astfel primul gol de la venirea sa la FCSB.
Aymen Boutoutaou a făcut 2-1
Golul de 2-1 a fost marcat de Aymen Boutoutaou, intrat la pauză în locul lui David Miculescu.
În minutul 69, Boutoutaou a primit o pasă lobată de la același Muhar, a atacat spațiul liber lăsat de apărarea giuleșteană și a înscris cu o execuție imparabilă de la 17 metri.
În minutul 79, Joao Paulo a făcut 3-1 pentru FCSB cu un șut din afara careului din assistul lui Alexandru Stoian. Două minute mai târziu, Boutoutaou și-a trecut în cont „dubla” din pasa lui Juri Cisotti, iar FCSB - Rapid s-a făcut 4-1.
Giuleștenii deschiseseră scorul, în minutul 11, prin Filip Stojilkovic.