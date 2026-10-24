Karlo Muhar a egalat pentru gazde, în minutul 58, din pasa decisivă livrată de Risto Radunovic.

Karlo Muhar, gol egalizator în FCSB - Rapid

Fostul mijlocaș defensiv al celor de la FCSB l-a învins pe Bogdan Ungureanu cu un șut plasat de la aproximativ 25 de metri, din poziție centrală.

Muhar a înscris astfel primul gol de la venirea sa la FCSB.