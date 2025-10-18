Pentru a-l transfera pe Politic, patronul roș-albaștrilor l-a cedat pe Alexandru Musi la Dinamo și a plătit și un milion de euro.

Mihai Stoica: ”Politic ar fi trebuit să-i scoată din echipă pe Cisotti şi pe Miculescu!”

Cu toate acestea, Politic a fost mai mult accidentat și nu a reușit să se impună la FCSB. Întrebat despre situația lui Dennis Politic, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a mărturisit că jucătorul cumpărat de la Dinamo trebuie să tragă tare pentru a prinde un post de titular la echipa pregătită de Pintilii și Charalambous.

Mihai Stoica crede că Cisotti și Miculescu sunt în fața lui Politic în ”cursa” spre titularizare, iar ”din spate” vin și Octavian Popescu și Mamadou Thiam.

”Politic ar fi trebuit să-i scoată din echipă pe Cisotti şi pe Miculescu. Acum e aglomeraţie mare, el trebuie să împingă mult de tot. Acum, arată extraordinar de bine în antrenamente (n.r. Tavi) Popescu, Thiam arată foarte bine”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

