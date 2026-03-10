OFICIAL FCSB a anunțat mutarea finalului de sezon: „Bun venit!“

FCSB a anunțat mutarea finalului de sezon: „Bun venit!“ Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campioana României a dat o mare lovitură înainte de startul play-out-ului.

TAGS:
FCSBMirel Radoi

FCSB a anunţat, marţi, instalarea tehnicianului Mirel Rădoi în funcţia de antrenor principal, rămasă vacantă după demisia lui Elias Charalambous de la sfârşitul săptămânii trecute.

"Mirel Rădoi este unul dintre noi! Căpitanul de legendă al echipei noastre, Mirel Rădoi, este, începând de astăzi, noul antrenor al campioanei României. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani revine în această postură după zece ani de zile, el pregătind echipa şi în prima parte a sezonului 2015-2016. FCSB îi urează bun-venit lui Mirel şi să aibă parte de cât mai multe succese la cârma echipei", a notat gruparea bucureşteană pe pagina oficială de Facebook.

Stafful tehnic condus de Mirel Rădoi va fi format din antrenorii secunzi Mihai Ianovschi şi Ionuţ Stancu, antrenorul cu portarii Robert Tufişi, preparatorul fizic Horaţiu Baciu şi analistul video Denis Rădoi.

Rădoi s-a întâlnit, marţi, şi cu o parte din membrii galeriei FCSB. El le-a transmis că lucrul cel mai important este ca ei să continue să susţină echipa.

"Cel mai important e să fiţi alături de echipă, nu de mine. Eu vă mulţumesc pentru primire şi pentru susţinere. Sunt sigur că şi dacă ne place şi dacă nu ne place trebuie să fim împreună. Drumul nostru este unul comun. Indiferent de situaţie şi de rezultate un lucru trebuie să rămână: pasiunea", a afirmat tehnicianul, potrivit Agerpres.

Conform declaraţiilor făcute de patronul Gigi Becali în ultimele zile la diferite posturi de televiziune, contractul lui Rădoi va fi valabil până la finalul actualului sezon competiţional.

Tehnicianul Mirel Rădoi preia conducerea formaţiei FCSB, după ce cipriotul Elias Charalambous şi-a anunţat, sâmbătă seara, demisia din funcţia de antrenor principal, el declarând după înfrângerea cu Universitatea Cluj (1-3) că aceasta a fost ultima sa zi la gruparea bucureşteană.

În vârstă de 45 de ani, Elias Charalambous a fost instalat la conducerea formaţiei FCSB la 30 martie 2023. În cei trei ani, antrenorul a reuşit să câştige două titluri (2024 şi 2025), precum şi două Supercupe ale României (2024 şi 2025). În acest sezon, FCSB a ratat pentru prima oară calificarea în play-off.

În vârstă de 44 de ani, Rădoi a mai condus-o pe FCSB între 1 iunie şi 30 noiembrie 2015, când a înregistrat 13 victorii, 7 egaluri şi 9 înfrângeri în 29 de partide. În cariera sa, a mai antrenat formaţiile Al-Jazira (Emirate), Al-Bataeh (Emirate), Al-Tai (Arabia Saudită), Universitatea Craiova, selecţionata U21 şi prima reprezentativă a României.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
ARTICOLE PE SUBIECT
Momentul adevărului pentru FCSB! Mihai Stoica, fără dubii: „E un test“
Momentul adevărului pentru FCSB! Mihai Stoica, fără dubii: „E un test“
OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB
OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB
Marea provocare a lui Rădoi la FCSB: „Nimeni nu poate face asta mai bine!“
Marea provocare a lui Rădoi la FCSB: „Nimeni nu poate face asta mai bine!“
ULTIMELE STIRI
Antrenorul lui Radu Drăgușin surprinde înaintea optimilor Ligii. Igor Tudor a dat cărțile pe față
Antrenorul lui Radu Drăgușin surprinde înaintea optimilor Ligii. Igor Tudor a dat cărțile pe față
Mirel Rădoi: „Nu sunt un antrenor senzațional”
Mirel Rădoi: „Nu sunt un antrenor senzațional”
FCSB | Prezentarea lui Mirel Rădoi! Tot ce a declarat tehnicianul despre revenirea la trupa lui Becali
FCSB | Prezentarea lui Mirel Rădoi! Tot ce a declarat tehnicianul despre revenirea la trupa lui Becali
Ce i-a cerut Mirel Rădoi lui Gigi Becali la revenirea la FCSB: pactul decisiv din culise
Ce i-a cerut Mirel Rădoi lui Gigi Becali la revenirea la FCSB: pactul decisiv din culise
”Târnovanu sau Popa?” Anunțul lui Mirel Rădoi
”Târnovanu sau Popa?” Anunțul lui Mirel Rădoi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Roman Abramovich iese la război: aproape trei miliarde de euro!

Roman Abramovich iese la război: aproape trei miliarde de euro!

Verdictul lui Olăroiu în privința lui Rădoi: „Eu asta cred“

Verdictul lui Olăroiu în privința lui Rădoi: „Eu asta cred“

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

Mirel Rădoi a găsit deja problema la FCSB: ”Aa, păi le dau la ăștia 3-4-5 goluri!”

Mirel Rădoi a găsit deja problema la FCSB: ”Aa, păi le dau la ăștia 3-4-5 goluri!”

Daniel Pancu nu se mai ascunde după a 11-a victorie la rând a lui CFR în campionat: ”Puteți să întrebați jucătorii!”

Daniel Pancu nu se mai ascunde după a 11-a victorie la rând a lui CFR în campionat: ”Puteți să întrebați jucătorii!”

Al doilea Lamine Yamal la Barcelona: „Este la același nivel cu el”

Al doilea Lamine Yamal la Barcelona: „Este la același nivel cu el”



Recomandarile redactiei
”Târnovanu sau Popa?” Anunțul lui Mirel Rădoi
”Târnovanu sau Popa?” Anunțul lui Mirel Rădoi
Mirel Rădoi: „Nu sunt un antrenor senzațional”
Mirel Rădoi: „Nu sunt un antrenor senzațional”
Antrenorul lui Radu Drăgușin surprinde înaintea optimilor Ligii. Igor Tudor a dat cărțile pe față
Antrenorul lui Radu Drăgușin surprinde înaintea optimilor Ligii. Igor Tudor a dat cărțile pe față
Ce i-a cerut Mirel Rădoi lui Gigi Becali la revenirea la FCSB: pactul decisiv din culise
Ce i-a cerut Mirel Rădoi lui Gigi Becali la revenirea la FCSB: pactul decisiv din culise
Mirel Rădoi a dezvăluit de ce a acceptat să o preia pe FCSB: ”Nu ar fi corect!”
Mirel Rădoi a dezvăluit de ce a acceptat să o preia pe FCSB: ”Nu ar fi corect!”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
CITESTE SI
GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

stirileprotv GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!