" Mirel Rădoi este unul dintre noi! Căpitanul de legendă al echipei noastre, Mirel Rădoi, este, începând de astăzi, noul antrenor al campioanei României. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani revine în această postură după zece ani de zile, el pregătind echipa şi în prima parte a sezonului 2015-2016. FCSB îi urează bun-venit lui Mirel şi să aibă parte de cât mai multe succese la cârma echipei ", a notat gruparea bucureşteană pe pagina oficială de Facebook.

FCSB a anunţat, marţi, instalarea tehnicianului Mirel Rădoi în funcţia de antrenor principal, rămasă vacantă după demisia lui Elias Charalambous de la sfârşitul săptămânii trecute.

Stafful tehnic condus de Mirel Rădoi va fi format din antrenorii secunzi Mihai Ianovschi şi Ionuţ Stancu, antrenorul cu portarii Robert Tufişi, preparatorul fizic Horaţiu Baciu şi analistul video Denis Rădoi.

Rădoi s-a întâlnit, marţi, şi cu o parte din membrii galeriei FCSB. El le-a transmis că lucrul cel mai important este ca ei să continue să susţină echipa.

"Cel mai important e să fiţi alături de echipă, nu de mine. Eu vă mulţumesc pentru primire şi pentru susţinere. Sunt sigur că şi dacă ne place şi dacă nu ne place trebuie să fim împreună. Drumul nostru este unul comun. Indiferent de situaţie şi de rezultate un lucru trebuie să rămână: pasiunea", a afirmat tehnicianul, potrivit Agerpres.

Conform declaraţiilor făcute de patronul Gigi Becali în ultimele zile la diferite posturi de televiziune, contractul lui Rădoi va fi valabil până la finalul actualului sezon competiţional.

Tehnicianul Mirel Rădoi preia conducerea formaţiei FCSB, după ce cipriotul Elias Charalambous şi-a anunţat, sâmbătă seara, demisia din funcţia de antrenor principal, el declarând după înfrângerea cu Universitatea Cluj (1-3) că aceasta a fost ultima sa zi la gruparea bucureşteană.

În vârstă de 45 de ani, Elias Charalambous a fost instalat la conducerea formaţiei FCSB la 30 martie 2023. În cei trei ani, antrenorul a reuşit să câştige două titluri (2024 şi 2025), precum şi două Supercupe ale României (2024 şi 2025). În acest sezon, FCSB a ratat pentru prima oară calificarea în play-off.

În vârstă de 44 de ani, Rădoi a mai condus-o pe FCSB între 1 iunie şi 30 noiembrie 2015, când a înregistrat 13 victorii, 7 egaluri şi 9 înfrângeri în 29 de partide. În cariera sa, a mai antrenat formaţiile Al-Jazira (Emirate), Al-Bataeh (Emirate), Al-Tai (Arabia Saudită), Universitatea Craiova, selecţionata U21 şi prima reprezentativă a României.