FCSB, pe mâna lui Târnovanu. MVP-ul partidei cu FCU Craiova a avut puterea să spună tot ce gândește

Ștefan Târnovanu a vorbit la finalul partidei de pe Arena Națională despre începutul slab de sezon al echipei sale. Portarul transferat de la Politehnica Iași a avut puterea să scoată în evidență că lipsește eficiența la echipa sa.

Portarul școlit de Benone Dohot, la Iași, a avut patru intervenții salvatoare pentru FCSB în partida contra formației lui Marius Croitoru.

"Mai puțin important e că am fost eu omul meciului. Îmi pare rău că am început repriza a doua cu gol, apoi am primit noi gol.

Am făcut un meci bun amândoi (n.r.: cu referire la Robert Popa - goalkeeperul de la FCU), parcă trebuie să fim mai inspirați în față.

Avem două egaluri în trei meciuri, spuneam că trebuie să începem să câștigăm, să ne calificăm în Conference League", a declarat Târnovanu, la finalul partidei.

FCSB - FCU Craiova 1-1

FCSB: Târnovanu - Ov. Popescu, Dawa, Bouhenna (Tamm 46’), Radunovic - Ad. Şut, Oaidă - Cordea, Olaru (Mamut 88’), Fl. Coman - I. Stoica (Oct. Popescu 68’). Antrenor: Nicolae Dică

FCU Craiova: R. Popa - Negru, Duarte, Paramatti, Huyghebaert – Achim (Marquet 74’), Asamoah – Baeten (Chiţu 74’), Bauza (R. Grigore 90’), Van Durmen (Enache 82’) – Compagno. Antrenor: Marius Croitoru

Cartonaşe galbene: Dawa 57, Radunovic 63 / Huyghebaert 25, Asamoah 36, Achim 41, Baeten 68, Compagno 90+7

Arbitri: Adrian Cojocaru - Sebastian Gheorghe, Adrian Vornicu – Andrei Moroiţă

Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan - Imre-Laszlo Bucşi