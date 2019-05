NEBUNIE TOTALA in Serie A! Radu se SALVEAZA de la retrogradare in ULTIMUL MINUT! Ce s-a intamplat in Inter - Empoli

Dramatism total in Serie A!

Ultima etapa a oferit meciuri de poveste! Infrangerea campioanei Juventus la Sampdoria, 2-0, a fost cea mai putin vizibila. Toti ochii au stat pe lupta pentru locurile de Champions League si din zona retrogradarii.



Fiorentina si Genoa au facut 0-0 si se salveaza impreuna. In Serie B merge Empoli, alaturi de Frosinone si Chievo. Cu 3 victorii in ultimele 3 partide, Empoli s-a luptat pana in ultima secunda pe Meazza, in fata Interului, pentru a ramane in Serie A! Au fost emotii teribile pentru Inter, care a castigat in cele din urma cu 2-1. Empoli a atacat si cu portarul in prelungiri, dar n-a putut sa inscrie golul unei salvari epice. Datorita victoriei cu Empoli, Inter si-a asigurat locul in Liga, unde vor mai juca Juventus, Napoli si Atalanta.