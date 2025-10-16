CLASAMENT Pe ce loc este ACSFI Adrian Mutu în Liga 4 București! Scoruri de 25-2 sau 15-0 în ultimele meciuri

Pe ce loc este ACSFI Adrian Mutu &icirc;n Liga 4 București! Scoruri de 25-2 sau 15-0 &icirc;n ultimele meciuri Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul Capitalei se anunță a fi foarte disputat în acest sezon.

TAGS:
ACSFI Adrian MutuOmega SportAcademia GermanăJuniorul 2014CSU Stiinta Bucuresti
Din articol

După șapte etape jucate din Liga 4 București, patru echipe se află în fruntea clasamentului, cu același număr de puncte, 18, despărțite de golaveraj.

CSU Știința (15-0 cu ACS Alexandru Văidean în ultima etapă), Omega Sport (25-2 în ultimul meci, jucat în deplasare cu aceeași codașă ACS Alexandru Văidean), Academia Germană și Juniorul 2014 sunt momentan în ”careul de ași” al campionatului Capitalei.

Patru echipe cu același număr de puncte în fruntea clasamentului în Liga 4 București

Printre echipele competitoare în ediția 2025-2026 a Ligii 4 bucureștene se numără și ACSFI Adrian Mutu (locul 6), Daco-Getica (fosta Juventus București), satelitul lui Metaloglobus sau... ACS Internațional București Pantere Club de Fotbal.

Ciuca bătăilor este din nou ACS Alexandru Văidean, care a pierdut, pe rând, cu scorurile 1-16, 0-10, 2-7, 0-6, 2-4, 2-25 și 0-15.

”Dinamo 3” sau ACS FC Dinamo sau ”Dinamo - Badea”, ultima campioană a Bucureștiului care a promovat în Liga 3

Ultima dată când campioana Bucureștiului a câștigat barajul de promvoare în Liga 3 a fost în vara lui 2024.

Atunci, ACS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, a reușit un sezon extraordinar, a învins-o în baraj pe CSL Ștefănești (Ilfov), dar nu a rezistat în Liga 3 decât în sezonul trecut, după care ”Dinamo 3” s-a desființat.

Foto: ACS Omega Sport București, AMFB

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
ARTICOLE PE SUBIECT
Decarul rom&acirc;n din naționala Austriei a ajuns &icirc;n Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: &rdquo;C&acirc;nd va veni momentul, alegerea mea va fi Rom&acirc;nia&rdquo;
Decarul român din naționala Austriei a ajuns în Serie A! Promisiunea făcută pentru Sport.ro: ”Când va veni momentul, alegerea mea va fi România”
ULTIMELE STIRI
Gimnaștii din Israel au fost interziși la Campionatele Mondiale din Indonezia!
Gimnaștii din Israel au fost interziși la Campionatele Mondiale din Indonezia!
Rusul Daniil Medvedev a explicat de ce joacă &icirc;n Kazahstan și nu s-a dus după milioanele arabilor, la Riad
Rusul Daniil Medvedev a explicat de ce joacă în Kazahstan și nu s-a dus după milioanele arabilor, la Riad
Emma Răducanu, &bdquo;blestemată&ldquo;: ultimul ei anunț arată că banii nu aduc fericirea
Emma Răducanu, „blestemată“: ultimul ei anunț arată că banii nu aduc fericirea
Duel El Clasico &icirc;n mercato. Real Madrid și FC Barcelona se luptă pentru o vedetă de la Bayern Munchen
Duel "El Clasico" în mercato. Real Madrid și FC Barcelona se luptă pentru o vedetă de la Bayern Munchen
Coman, fotbalist de &bdquo;umplutură&ldquo; &icirc;n Qatar: anunț de ultima oră despre fostul star al FCSB-ului
Coman, fotbalist de „umplutură“ în Qatar: anunț de ultima oră despre fostul star al FCSB-ului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răsturnare de situație pentru Radu Drăgușin! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat la Tottenham, după ce englezii i-au anunțat plecarea

Răsturnare de situație pentru Radu Drăgușin! Ce s-a întâmplat la Tottenham, după ce englezii i-au anunțat plecarea

Gigi Becali s-a răzg&acirc;ndit &icirc;nainte de FCSB - Bologna. Ce spune acum patronul campioanei

Gigi Becali s-a răzgândit înainte de FCSB - Bologna. Ce spune acum patronul campioanei

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: Ne pare foarte rău

Final de drum la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: "Ne pare foarte rău"

Marius Lăcătuș, dialog &icirc;n contradictoriu cu Gigi Becali: &rdquo;Am fost un prost că am avut &icirc;ncredere &icirc;n tine!&rdquo;

Marius Lăcătuș, dialog în contradictoriu cu Gigi Becali: ”Am fost un prost că am avut încredere în tine!”

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas &rdquo;&icirc;n picioare&rdquo;

Apărarea lui FCSB, destrămată! Pleacă și ultimul fundaș rămas ”în picioare”

Se pregătește o revenire spectaculoasă la CFR! A plecat cu scandal, dar Ioan Varga &icirc;l vrea &icirc;napoi

Se pregătește o revenire spectaculoasă la CFR! A plecat cu scandal, dar Ioan Varga îl vrea înapoi



Recomandarile redactiei
Sătul de critici, tatăl lui Lisav Eissat a răbufnit: A vrut să joace pentru Israel, dar Israelul ce a făcut? Pentru mine nu are sens!
Sătul de critici, tatăl lui Lisav Eissat a răbufnit: "A vrut să joace pentru Israel, dar Israelul ce a făcut? Pentru mine nu are sens!"
Coman, fotbalist de &bdquo;umplutură&ldquo; &icirc;n Qatar: anunț de ultima oră despre fostul star al FCSB-ului
Coman, fotbalist de „umplutură“ în Qatar: anunț de ultima oră despre fostul star al FCSB-ului
Rusul Daniil Medvedev a explicat de ce joacă &icirc;n Kazahstan și nu s-a dus după milioanele arabilor, la Riad
Rusul Daniil Medvedev a explicat de ce joacă în Kazahstan și nu s-a dus după milioanele arabilor, la Riad
Emma Răducanu, &bdquo;blestemată&ldquo;: ultimul ei anunț arată că banii nu aduc fericirea
Emma Răducanu, „blestemată“: ultimul ei anunț arată că banii nu aduc fericirea
Gimnaștii din Israel au fost interziși la Campionatele Mondiale din Indonezia!
Gimnaștii din Israel au fost interziși la Campionatele Mondiale din Indonezia!
Alte subiecte de interes
CS FC Dinamo, mașina de 130 de goluri a lui Nicolae Badea, joacă finala play-off-ului Ligii 4 București după 8-1 cu Daco-Getica!
CS FC Dinamo, mașina de 130 de goluri a lui Nicolae Badea, joacă finala play-off-ului Ligii 4 București după 8-1 cu Daco-Getica!
CS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, a &icirc;ncheiat campionatul cu 119 goluri &icirc;nscrise și a debutat &icirc;n play-off-ul de promovare!
CS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, a încheiat campionatul cu 119 goluri înscrise și a debutat în play-off-ul de promovare!
CITESTE SI
Mitul mașinilor &bdquo;eco&rdquo;: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

stirileprotv Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Hamas returnează &icirc;ncă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc &icirc;ntre Israel și Hamas

stirileprotv Hamas returnează încă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc între Israel și Hamas

Trump amenință Venezuela: &bdquo;Luăm &icirc;n calcul lovituri terestre &icirc;mpotriva cartelurilor&rdquo; &ndash; CIA ar fi fost deja autorizată

stirileprotv Trump amenință Venezuela: „Luăm în calcul lovituri terestre împotriva cartelurilor” – CIA ar fi fost deja autorizată

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!