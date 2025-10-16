După șapte etape jucate din Liga 4 București, patru echipe se află în fruntea clasamentului, cu același număr de puncte, 18, despărțite de golaveraj.
CSU Știința (15-0 cu ACS Alexandru Văidean în ultima etapă), Omega Sport (25-2 în ultimul meci, jucat în deplasare cu aceeași codașă ACS Alexandru Văidean), Academia Germană și Juniorul 2014 sunt momentan în ”careul de ași” al campionatului Capitalei.
Patru echipe cu același număr de puncte în fruntea clasamentului în Liga 4 București
Printre echipele competitoare în ediția 2025-2026 a Ligii 4 bucureștene se numără și ACSFI Adrian Mutu (locul 6), Daco-Getica (fosta Juventus București), satelitul lui Metaloglobus sau... ACS Internațional București Pantere Club de Fotbal.
Ciuca bătăilor este din nou ACS Alexandru Văidean, care a pierdut, pe rând, cu scorurile 1-16, 0-10, 2-7, 0-6, 2-4, 2-25 și 0-15.
”Dinamo 3” sau ACS FC Dinamo sau ”Dinamo - Badea”, ultima campioană a Bucureștiului care a promovat în Liga 3
Ultima dată când campioana Bucureștiului a câștigat barajul de promvoare în Liga 3 a fost în vara lui 2024.
Atunci, ACS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea, a reușit un sezon extraordinar, a învins-o în baraj pe CSL Ștefănești (Ilfov), dar nu a rezistat în Liga 3 decât în sezonul trecut, după care ”Dinamo 3” s-a desființat.
Foto: ACS Omega Sport București, AMFB