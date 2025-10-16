După șapte etape jucate din Liga 4 București, patru echipe se află în fruntea clasamentului, cu același număr de puncte, 18, despărțite de golaveraj.

CSU Știința (15-0 cu ACS Alexandru Văidean în ultima etapă), Omega Sport (25-2 în ultimul meci, jucat în deplasare cu aceeași codașă ACS Alexandru Văidean), Academia Germană și Juniorul 2014 sunt momentan în ”careul de ași” al campionatului Capitalei.

Patru echipe cu același număr de puncte în fruntea clasamentului în Liga 4 București

