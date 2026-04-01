FCSB, gest superb pentru propriii fani!

Alexandru Hațieganu
Fotbaliștii de la FCSB au fost implicați într-o acțiune alături de propriii suporteri. 

FCSB a participat la o acțiune educativă pentru elevii unei școli din București cu ocazia „Săptămânii altfel”.

FCSB, experiență unică pentru câțiva elevi

Copiii au avut ocazia să îi întâlnească pe elevii lui Mirel Rădoi, să vadă live un antrenament al roș-albaștrilor, iar la final să plece de la baza lor cu un autograf.

Au dat autografe și au făcut poze, printre alții, portarii Ștefan Târnovanu și Lukas Zima, fundașii Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana, Vlad Chiricheș și Mihai Popescu, și mijlocașii Darius Olaru, Juri Cisotti și Mihai Lixandru. 

La rândul său, antrenorul Mirel Rădoi s-a pozat cu micii suporteri ai campioanei en-titre și le-a semnat autografe. 

„'Săptămâna Altfel' a fost un prilej excelent pentru elevii unei școli din București de a-și întâlni idolii, de a-i urmări la antrenament și de a pleca de la Baza Sportivă FCSB cu autografele mult visate”, a scris FCSB pe Facebook, postarea primind sute de aprecieri în doar două ore de la publicare. 

Situația celor de la FCSB în Superligă

FCSB se află pe primul loc în play-out cu 27 de puncte, după ce a înregistrat în partea inferioară a Superligii un 0-0 cu Metaloglobus și 1-0 cu UTA, ambele acasă pe Arena Națională sub comanda noului antrenor Mirel Rădoi. 

FCSB va relua campionatul după pauza internațională pe 3 aprilie, vineri, în deplasarea de la Botoșani. Confruntarea se va desfășura începând cu 20:30. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ARTICOLE PE SUBIECT
"Aproape sigur!" Veste mare pentru FCSB înaintea Cupei Mondiale
Una caldă, alta rece! Prunea a desființat vedeta FCSB după Slovacia – România, dar a lăudat alt jucător din ”curtea” lui Becali
Doi fotbaliști din Liga 2, la Campionatul Mondial! Selecționerul român a antrenat la FCSB și în China
Suma uriașă încasată de FCSB pe parcursul anului trecut. Câți bani au intrat în conturile clubului
Pe cine vrea MM Stoica pe banca FCSB din vară. A tăiat deja două nume de pe listă: „Aia e o glumă”
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

