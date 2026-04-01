FCSB, gest superb pentru propriii fani!

FCSB a participat la o acțiune educativă pentru elevii unei școli din București cu ocazia „Săptămânii altfel”.

FCSB, experiență unică pentru câțiva elevi

Copiii au avut ocazia să îi întâlnească pe elevii lui Mirel Rădoi, să vadă live un antrenament al roș-albaștrilor, iar la final să plece de la baza lor cu un autograf.

Au dat autografe și au făcut poze, printre alții, portarii Ștefan Târnovanu și Lukas Zima, fundașii Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana, Vlad Chiricheș și Mihai Popescu, și mijlocașii Darius Olaru, Juri Cisotti și Mihai Lixandru.

La rândul său, antrenorul Mirel Rădoi s-a pozat cu micii suporteri ai campioanei en-titre și le-a semnat autografe.

„'Săptămâna Altfel' a fost un prilej excelent pentru elevii unei școli din București de a-și întâlni idolii, de a-i urmări la antrenament și de a pleca de la Baza Sportivă FCSB cu autografele mult visate”, a scris FCSB pe Facebook, postarea primind sute de aprecieri în doar două ore de la publicare.