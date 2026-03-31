Chiar dacă formația patronată de Gigi Becali a ratat prezența în play-off în actuala stagiune, performanțele obținute anterior au generat un salt economic evident. Spre comparație, clubul înregistrase 19 milioane de euro în 2024 și doar 8,6 milioane de euro în 2023.

Cea mai mare pondere a veniturilor a fost asigurată de participarea în cupele europene. FCSB a primit 12,7 milioane de euro din partea UEFA în 2025, cea mai ridicată sumă înregistrată din 2018 până în prezent. Această valoare o depășește pe cea cumulată din anii 2022, 2023 și 2024.

Încasări maxime din bilete și sponsorizări

Prezența masivă a suporterilor pe Arena Națională a dus la un prag istoric din vânzarea de tichete, generând 6,55 milioane de euro, cu aproximativ 250.000 de euro peste nivelul din 2024. Rezultatul a fost atins în contextul în care clubul nu a comercializat abonamente pentru meciurile de pe teren propriu.

Pe lângă rețeta financiară din tribune, drepturile de televiziune au contribuit cu 3,4 milioane de euro la bugetul pe anul trecut, o creștere față de sezoanele precedente. De asemenea, sectorul de sponsorizări și publicitate a atins o valoare record de 3,3 milioane de euro, depășind vechiul maxim de 2,6 milioane de euro stabilit în 2023.