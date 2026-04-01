Ashley Cole a fost refuzat de Chelsea, care nu l-a eliberat pe Jack Mesure

Ashley Cole, fostul fundaș al lui Chelsea și Arsenal, a preluat-o pe Cesena FC, formație din Serie B, la jumătatea lunii martie 2026. După ce Chelsea a decis să nu îi permită lui Jack Mesure, actualul loan player manager al londonezilor, să se alăture staff-ului lui Cole, "Căluții de mare" au decis să se îndrepte către nume mari din Premier League. Favoriți să completeze staff-ul tehnic al echipei sunt englezul John Terry (Chelsea, Nottingham Forest, Aston Villa) și sârbul Nemanja Vidic (ex-Steaua Roșie Belgrad, Spatak Moscova, Manchester United, Inter Milano).

Cole este la prima experiență ca antrenor principal la nivel de seniori. După retragerea din cariera de jucător, în 2019, acesta a activat ca antrenor secund la mai multe echipe, printre care Chelsea, Everton și Birmingham City și a făcut parte din staff-ul reprezentativei Anglia, lucrând alături de Lee Carsley. Nici Terry (antrenor secund și head coach la Aston Villa, consultant la Chelsea, antrenor secund la Leicester City, antrenor la juniorii lui Chelsea) și nici Vidic (ambasador al academiilor Football Escapes) nu au o experiență extensivă la nivel de seniori.

În acest moment, Cesena FC ocupă locul al optulea în Serie B, cu 43 de puncte acumulate după 32 de etape jucate, cu patru puncte mai mult decât Carrarese, următorea clasată. Echipa din Emilia-Romagna se află la 22 de puncte de Frosinone, coupanta locului secund (promovare directă în Serie A) și la 18 lungimi în urma lui Palermo, care se află pe poziția a patra (loc care aduce locul în semifinalele play-off-ului de promovare). Locul opt asigură participarea în sferturile de finală ale play-off-ului de promovare.

Clubul s-a desființat în 2018, din cauza problemelor financiare

Associazione Calcio Cesena a fost un club înființat în 1940, care a petrecut 13 sezoane în Serie A. Cea mai bună clasare a fost un loc șase în sezonul 1975-1976, când a terminat stagiunea după Torino, Juventus, AC Milan, Inter Milano și Napoli. "Bianconerii" au jucat o singură dată în cupele europene, fiind eliminați de FC Magdeburg (RDG / 3-1, 0-3) în primul tur al Cupei UEFA.

Ultima aventură serioasă pe prima scenă a durat două sezoane, între 2010 și 2012, când în lot s-au aflat Adrian Mutu, care a jucat cu numărul 10 pe tricou, Francesco Antonioli, Marco Parolo, Eder, Antonio Candreva, Steve von Bergen, Panagiotis Tachtsidis, Ezequiel Schelotto, Emanuele Giaccherini, Vincenzo Iaquinta, Stephen Appiah, Odion Ighalo, Davide Santon, Marko Livaja, Erjon Bogdani sau Yuto Nagatomo. Echipa a terminat sezonul 2011-2012 pe ultimul loc în Serie A și a ajuns până în optimile de finală ale Cupei Italiei (1-2 cu Napoli, câștigătoarea trofeului).

Ulterior, "Căluții de mare" au mai avut o zvâcnire de orgoliu, revenind pentru un an în Serie A (2014-2015 / locul 19), dar au acuzat grave probleme financiare din cauza conducerii defectuoase a președintelui Igor Campedelli, pe care procurorii l-au acuzat de fals și uz de fals în actele contabile și clubul s-a desființat, în 2018.

Cesena a ajuns din nou în Serie B, în 2024

În același an, cluburile Polisportiva Martorano (1973) și ASD Romagna Centro Cesena (2018) au fuzionat și a rezultat Cesena FC, formația care se vrea continuatoarea clubului istoric. Noua echipă evoluează tot pe Stadio "Dino Manuzzi" (23.900 de locuri), arena pe România U21 a învins Anglia (4-2) și a remizat cu Franța (0-0) la Euro 2019. Clubul a început în Serie D, obținând promovări în Serie C (2019) și Serie B (2024). Din lotul actual fac parte jucători cunoscuți, precum Gaetano Castrovilli, Jonathan Klinsmann, Gianluca Frabotta, Alberto Cerri, Giacomo Vrioni, Cristian Shpendi și Marco Olivieri.

Orașul Cesena se află în apropierea Munților Apenini și a Mării Adriatice, este capitala Provinciei Forli - Cesena (Regiunea Emilia-Romagna), are aproape 100.000 de locuitori, este cunoscut pentru turism, producția de legume și fructe de înaltă calitate și fabricile care produc utilaje de industriale și agricole. Cele mai mari companii din zonă sunt Technogym (echipament de fitness), Soilmec (utilaje de construcții), Olidata (computere) și Cassa di Risparmio di Cesena (bancă).