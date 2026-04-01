Partida FC Botoșani - FCSB, din runda a treia din play-out-ul Superligii, va avea loc vineri, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Moldovenii vine după înfrângerea din etapa trecută cu FC Hermannstadt (0-3), în timp ce campioana României a obținut prima victorie din play-out, 1-0 cu UTA.

Valeriu Iftime, deschis în legătură cu banii pe care îi generează un meci cu FCSB

Patronul lui FC Botoșani este cunoscut pentru umorul său, iar în momentul în care a fost întrebat despre veniturile pe care le generează pentru moldoveni un duel cu FCSB a răspun în stilul caracteristic.

Valeriu Iftime a explicat că un duel cu FCSB este singurul meci care acoperă toate cheltuielile necesare organizări unei partide.

„Nu e mare lucru. Vă spun, jumătate vin fără bilete. Nu știu dacă noi câștigăm 10.000 de euro din bilete. Atât este stadionul, atât poate. Nici nu poți scumpi biletele, pentru că dai în suporteri. Se creează o emulație în oraș, vin copiii la stadion, este un eveniment fotbalistic.

E singurul meci la care se plătesc datoriile din încasări. Adică pază, salvare, întreținere, curentul. Mai este și degivrarea, dacă este frig. La restul meciurilor dau bani de la mine. Avem noroc că nu avem multe meciuri în nocturnă (n.r. râde). De la un meci cu FCSB acoperim totul, s-au putea să ne rămână și niște bani”, a spus Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

Înaintea meciului, FC Botoșani se află pe locul nouă cu 24 de puncte, în timp ce FCSB este pe prima poziție de play-out și are cu trei puncte mai mult decât rivala din această etapă.