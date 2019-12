EL E RONALDO de la FCSB! "I-am zis ce sa faca, numai asa poate ajunge de zeci de milioane!" Ce spune Becali despre marele favorit la transferul de 30 de milioane

Becali a anuntat care e prima lovitura pe care vrea s-o dea pe piata europeana.

Florinel Coman i-a luat locul lui Man in topul preferintelor patronului de la FCSB. Coman a suferit o transformare radicala, sustine Becali, care il compara cu Cristiano Ronaldo!

"Sa va spun cine e mental coach-ul lui Coman. Mental coach-ul lui e cand il vede pe Ronaldo ca-si arata muschii. Ii vede pe altii cum se antreneaza, ii spune lumea, cum ii zic si eu. Nu ma asculta la o treaba. I-am zis: iei pozitia lui Ronaldo cand bati lovituri libere? Daca dai incet, dai pasa la portar si nu mai esti Ronaldo. Ronaldo da tare, dar nu da pasa la portar niciodata. Mai bine dai tare si peste decat plasat si pasa la portar. Asta e mental coach-ul lui Coman. Se monteaza singur, stie ca are valoare, are 21 de ani, se pregateste. E baiat destept si are stapanire. Are viata sportiva adevarata. Are fata de smecheras, dar nu e. Vorbeste foarte intelept si serios, nu e golan. Are forta in picioare, nu mai cade. E pacat sa nu faca milioane din fotbal! Are minte, se antreneaza, e serios", a spus Becali la PRO X.