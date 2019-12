Un fost fotbalist de la FCSB se retrage! Mesajul jucatorului

Robinson Zapata, fost jucator la FCSB, si-a anuntat retragerea din activitate la 41 de ani.

Portarul comunbian, fost la FCSB in perioada 2007-2011, a suferit de curand o ruptura de ligamente, fiind nevoit in cele din urma sa se retraga. El a evoluat in ultimii ani la Santa Fe, formatie alaturi de care a castigat cinci trofee.

"Le multumesc din suflet tuturor celor din club, fanilor si colegilor care mi-au fost alaturi in acesti sase ani minunati in care am avut onoarea sa apar culorile acestei mari echipe. Sunt bucuros de toate performantele reusite si mai ales de faptul ca am fost campion al Columbiei. Va multumesc si sa fiti binecuvantati", a fost mesajul lui Zapata pe retelele de socializare.

FCSB a platit in anul 2007 un milion de aur pentru a-l aduce pe Zapta de la Cucuta Deportive.