Ricardo Grigore și-a început cariera fotbalistică la Dinamo U19, ulterior a evoluat pentru echipa secundă, ca în 2017 să joace la formația mare a "câinilor roșii".

Fundașul central, cotat la 300,000 euro, conform site-urilor de specialitate, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV, unde a vorbit despre situația de la Dinamo, despre cum se simte la FCU Craiova și ce crede despre partida cu FCSB.

Întrebat dacă partida cu "roș-albaștrii" va fi la fel de importantă precum cea cu CFR Cluj, atunci când oltenii au înfrânt echipa din Gruia pe teren propriu, Grigore nu s-a sfiit să ofere un răspuns categoric. „Și acum va însemna la fel, pentru că întâlnim o echipă foarte bună, cu jucători valoroși. Între noi și ei mereu a fost o rivalitate. Poate că putem spune că e puțin ciudat, dar eu îl voi trata la fel de concentrat și de motivat să-i înving”.

După partida cu clujenii, FCU Craiova a avut cu siguranță un moral ridicat, iar asta este un beneficiu pentru meciul cu FCSB. „Atmosfera este la fel și la fel cum era și înainte de meciul cu CFR. O atmosferă bună, constantă, nu avem lucruri negative în echipă. Echipa se antrenează foarte bine și ne bucurăm cu toții că asimilăm toate informațiile de la Marius”.

„Este un meci important”

Fundașul central își dorește să câștige în fața FCSB-ului, pentru binele general al moralului echipei și, totodată, Grigore a menționat că mai vrea ca echipa sa să practice un joc frumos și să nu joace neapărat la rezultat. „Da, și noi le trăim la fel. Este un meci foarte important. Venim după o victorie importantă și ar fi minunat să o legăm și pe a doua să avem mai multă încredere. Avem nevoie mare și de puncte și de moral. Ne interesează foarte mult abordarea meciului, e important și cum jucăm, nu doar să luăm punctele”.

Meciul se va juca de la 22:30, o oră târzie pentru toți. Legat de venirea suporterilor pe stadion, fotbalistul își pune bazele în aceștia că vor fi prezenți la partidă. „Da, îmi doresc să fie, pentru că fără suporteri, fotbalul nu are farmec. Ne mai ajută puțin că e vară și e cald afară dar, da, e o oră târzie și nu știu câtă lume va putea veni la acest meci”.

„Le trăiam diferit”

În perioada petrecută la Dinamo, Grigore a mărturisit că emoțiile le vedea diferit față de acum, când a ajuns la FCU Craiova. „Da, într-adevăr, le trăiam diferit. Era diferită presiunea și săptămâna pregătitoare a meciului. Și aici este o presiune, pentru că și aici suporterii iubesc foarte mult echipa, dar, din câte am înțeles și de la ei, rivalitatea mai mare e cu Dinamo, nu cu FCSB”.

Despre situația curentă de la trupa din Ștefan cel Mare, Grigore nu a vrut să își spună părerea, lăsând totul să vină de la sine. „Nu știu ce să spun, mi-e greu să dau un răspuns, poate că da, poate că nu, nu știu. Mă bucur că sunt aici și vreau să joc cât mai bine să îmi ajut echipa”.

„Simt că am trecut prin momente grele la Dinamo”

Cu toate acestea, fotbalistul a relatat evenimentele sale la gruparea bucureșteană, reliefând faptul că se simte mult mai bine la FCU Craiova. „Da, simt, pentru că am trecut prin momente grele la Dinamo. Nu am avut chiar liniște, mereu erau probleme. Mă bucur că am dat de un club sănătos, care își dorește performanța. Lucrurile sunt bine puse la punct, un club cu pretenții mari și de asta aveam nevoie să cresc în evoluții”.

Vlad Iacob este noul administrator al lui Dinamo București, care încearcă din greu să remedieze problemele de la trupa proaspăt retrogradată în Liga 2, prima din istoria clubului. „Cred că până când nu va veni un investitor, lucrurile nu se vor schimba atât de mult. Știu că de când a venit acest băiat Vlad a pus multe la punct, dar mai sunt chestii de remediat”.

Ricardo Grigore, la Dinamo

Încă de când a făcut pasul la echipa mare, Ricardo Grigore a încercat să-și arate valoarea. În 101 apariții bifate în tricoul "câinilor roșii", fundașul central a înscris șase goluri și a pasat decisiv în cinci situații.

La națională nu a fost niciodată convocat, în schimb a fost selecționat la reprezentativa under 23 de două ori.