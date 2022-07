FCSB - FCU Craiova 

Goalkeeper-ul oltenilor, Robert Popa, a oferit un interviu în exclusivitate pentru PRO TV, unde a vorbit despre meciul dintre FCSB și echipa sa, FCU Craiova.

Cu privire la emoțiile înainte de meci, Popa a clarificat că nu există de partea oltenilor. „Nu, nu cred. Eu cel puțin nu am nicio emoție. Am încredere totală în mine și în echipă și nu văd de ce ar fi emoții. Poate doar pozitive, care, într-adevăr, îți pot da o motivare în plus să câștigi”.

În etapa a doua, FCU Craiova a jucat cu CFR Cluj de la ora 16:00, în amiaza mare, gradele în termometre atingeau 40 de grade. Acum, Popa este mai mult decât mulțumit că joacă la ora târzie 22:30. „În orice caz, mai bine decât la ora 4. Este o oră foarte târzie dar, având în vedere perioada în care suntem acum, fiind foarte cald afară, este mult mai bine față de cum am avut meciul trecut. A fost greu, nu poți chiar mereu”.

Meciul este programat duminică seară, moment în care mulți se pregătesc pentru prima zi de muncă a săptămânii. Goalkeeper-ul este sigur, însă, că suporterii Craiovei vor fi prezenți la meci. „La ora aceea, nu știu ce să zic. Oamenii merg la muncă luni, dar, cu siguranță vor fi. Ai noștri nu lipsesc, mai ales peluza sud. Ei vin peste tot”.

„FCSB este favorită, este vicecampioană”

Anul trecut, "roș-albaștrii" au terminat pe a doua poziție, la un punct distanță de deținătoarea titlului, CFR Cluj. Întrebat cine va câștiga în acest sezon campionatul, Popa a oferit un răspuns simplu. „Privind începutul acestui campionat, nu există. Dacă e să ne uităm în trecut, majoritatea ar spune că FCSB-ul este favorită, pentru că este vicecampioana României”.

Cum FCSB joacă în preliminariile Conference League, iar FCU Craiova s-a luptat în playout sezonul trecut, portarul nu crede că ar fi o surpriză în cazul în care oltenii îi bat pe bucureșteni. „Nu, nu ar fi surpriză. Să zici că e surpriză în fotbal, ai zice că un lucru prostesc”.

"Roș-albaștrii" l-au pierdut pe Tănase în această perioadă de mercato. Însă, FCSB poate cu ușurință miza pe ceilalți jucători, după cum spune Popa. „Ei au o echipă foarte bună, orice jucător poate să înlocuiască pe oricine, părerea mea. Tavi Popescu, Florinel Coman ați văzut, a spart gheața. Cordea, nu știu dacă va juca pentru că a luat roșu. Până la urmă sunt jucători valoroși”.

FCSB - FCU Craiova

FCU Craiova are nevoie de victorie dacă își dorește să-și păstreze moralul ridicat încă de la victoria cu CFR Cluj de etapa trecută. Gruparea finanțată de Adrian Mititelu se află în a doua parte a clasamentului, pe locul 8, cu trei puncte din șase posibile, momentan, în timp ce FCSB se află chiar în zona fierbinte.