FCSB - FC U Craiova, LIVE TEXT de la 22:30 | Roș-albaștrii caută prima victorie în campionat! Oltenii vin după triumful cu CFR Cluj 

FCSB se pregătește pentru al doilea meci sub comanda lui Nicolae Dică, după partida cu Saburtalo, încheiată 4-3 la general, din al doilea tur al preliminariilor UEFA Europa Conference League. Vicecampioana României nu a câștigat în campionat de la startul noului sezon, având o remiză cu Universitatea Cluj, scor 1-1, și o înfrângere cu Rapid, scor 0-2.

FC U Craiova are însă o victorie importantă în ultima etapă, în fața campioanei României, CFR Cluj, 3-1, pe teren propriu. Oltenii au pierdut duelul cu Farul însă din prima etapă, 1-2.

În sezonul trecut, FCSB s-a impus în meciul tur cu 1-0 datorită golului marcat de Claudiu Keșeru, în timp ce returul s-a încheiat cu o remiză, 2-2.

FCSB - FC U Craiova | Jucătorul remarcat de Nicolae Dică

La conferința de presă premergătoare meciului de pe Arena Națională, Nicolae Dică a ținut să vorbească despre Juan Bauza, argentinianul de la FC U despre care crede că va face diferența.

„FCU Craiova are o echipă bună, cu experiență. S-a văzut la meciul lor cu CFR Cluj că au fost conduşi şi au reuşit totuşi să întoarcă scorul.

Bauza de la ei este într-o formă foarte bună, dacă va fi sănătos, va face diferența în multe partide în acest sezon”, a declarat Nicolae Dică la conferință.

FCSB - FC U Craiova | Robert Popa nu are emoții înainte de meciul cu vicecampioana României

Robert Popa a oferit un interviu exclusiv pentru PRO TV, unde a vorbit despre duelul cu FCSB. Întrebat dacă are emoții, tânărul portar a spus că are încredere în echipa sa.

„Nu, nu cred. Eu cel puțin nu am nicio emoție. Am încredere totală în mine și în echipă și nu văd de ce ar fi emoții. Poate doar pozitive, care, într-adevăr, îți pot da o motivare în plus să câștigi.

În orice caz, mai bine decât la ora 4. Este o oră foarte târzie dar, având în vedere perioada în care suntem acum, fiind foarte cald afară, este mult mai bine față de cum am avut meciul trecut. A fost greu, nu poți chiar mereu”, a spus Popa.