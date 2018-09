FCSB - BOTOSANI LIVE 21.30 | Revolutia lui Dica mai intarzie! Vlad va fi titular, Man rezerva! Echipele probabile

Comentam impreuna partida FCSB - FC Botosani pe www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro.

FCSB - FC Botosani se joaca in aceasta seara de la ora 21.30, LIVE pe www.sport.ro. Partida va avea loc la Voluntari - oficialii liderului din Liga 1 vor sa protejeze gazonul de pe National Arena, starea acestuia fiind deplorabila la partida cu Rapid Viena de joi.

FCSB a inceput bine campionatul - dupa infrangerea din prima etapa cu Astra si egalul cu Dinamo, echipa lui Nicolae Dica a obtinut 4 victorii consecutive. De partea cealalta, Botosani are si ea tot o singura infrangere, cu Poli Iasi - echipa lui Costel Enache a facut insa 4 egaluri care au dus-o pe locul 9 in clasament.



Vlad, din nou titular

In ciuda gafei uriase de la partida cu Rapid Viena, Andrei Vlad va ramane titular in poarta FCSB-ului si la partida cu FC Botosani. Balgradean nu este refacut si o fortare a lui ar putea duce la o ruptura care sa-l tina departe de gazon luni bune.

"Nu mai luam niciun portar pentru ca am incredere in el (Vlad). Ai gresit, ai pierdut calificarea, dar asta e" a spus Becali sambata, fiind prezent la antrenamentul echipei. Si Nicolae Dica si-a declarat sprijinul pentru portarul de 19 ani.

"Noi avem incredere in Vlad, este un jucator de 19 ani, se intampla la orice jucator in care sa greseasca. Important este ca el are un caracter puternic, cu siguranta va reusi sa aiba evolutii la Steaua. Si eu am fost criticat de 30.000 de suporteri cand eram la incalzire. Numai cu evolutiile lui poate sa opreasca aceste critice" a declarat Dica in conferinta de presa.



Costel Enache: "Putem sa facem lucruri minunate"

"Noi trebuie să avem inteligența să gestionăm acesti meci. Mă bazez pe forța grupului și pe dorința jucătorilor noștri. Da, am putea profita de acest moment pentru că e clar Steaua are obiective mult mai importante cu acest joc, e destul de greu să aduci mental jucătorii la o concentrare ca şi cea pe care au avut-o cu Rapid Viena. Nu ajunge doar atât. E nevoie ca noi să ne dăm toată energia și toată inteligența în joc. Modul nostru de a ne apăra este cu trei linii indiferent de forma în care facem, cu trei avansați, cu doi avansați, cu unul singur. Trei linii defensive mi se par destul de sigure. Trebuie să mergem cu convingerea că putem să facem lucruri minunate, apoi vom vedea în teren ce se întâmplă pentru că nu ne așteaptă un joc ușor, asta e foarte clar. Steaua poate alinia trei formule diferite, cu același lot, e un adversar puternic, o echipă care are statut, are clasă. E clar. Nu e chiar așa ușor..mergem, batem și câștigăm, nu e așa. Trebuie să îndeplinim foarte multe condiții pentru asta și cred într-un rezultat bun" a declarat Costel Enache.

Mai putine schimbari in primul 11

Eliminata din Europa, FCSB schimba planul pentru acest sezon. Atat Gigi Becali, cat si Nicolae Dica au vorbit despre alcatuirea unui '11' standard in perioada urmatoare cand echipa va avea un meci pe saptamana.

"Voi incerca sa fac o echipa pe care sa o folosim meci de meci, un 11 care sa joace impreuna. Asa putem sa avem rezultate. Voi incerca sa schimb cat mai putini jucatori. Sper sa reusesc sa gasesc cat mai rapid 11-le ideal. Pentru mine nu conteaza varsta, daca ai 18 sau 35 de ani, daca meriti sa joci, vei juca. Daca ai randament bun, ajuti echipa, faci ceea ce cer eu, atunci va juca indiferent de varsta" a declarat Dica.

Totusi, acest lucru va mai intarzia iar Dica va miza pe mai multi jucatori care nu au fost pe teren din primul minut la partida de joi cu Rapid Viena - astfel, Nedelcu, Morutan sau Coman au sansa de a impresiona pentru a ramane in primul 11. Nu acelasi lucru se intampla cu Dennis Man, cel care va fi rezerva.

"Man a avut 3.000, apo 4.000, ti-am facut 13.000-15.000 salariu, cand ti-am facut acum a venit Roman care cred ca e mai bun ca el si nu o sa joace. Va juca Roman" a mai spus Becali.

Echipe probabile:

FCSB:

A Vlad - Benzar, Balasa, Planici, Stan - Pintilii, Nedelcu - M Roma, Morutan, Coman - Gnohere

FC Botosani:

Pap - Patache, Chindris, Burca, Soiledis - Oaida, Rodriguez - Chitosca, Ongenda, Golofca - Brekalo