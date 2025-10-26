Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru și Mamadou Thiam au fost cei care au marcat pentru campioana României, care a urcat pe locul zece după această partidă, la doar trei puncte distanță de zona play-off-ului.



FCSB s-a apropiat de play-off în Superligă



FCSB are acum 16 puncte și se gândește, momnetan, la o clasare în ”TOP 6”. Locul șase este ocupat de Oțelul Galați, care a pierdut în această etapă cu U Cluj, scor 1-2, dar acolo poate ajunge Unirea Slobozia, dacă ialomițenii vor produce surpriza și vor câștiga în Giulești, cu Rapid.



Obiectivul campioanei este, evident, titlul. Acum este la o distanță de 12 puncte față de primele clasate, FC Botoșani și Rapid, care au câte un meci în minus.



În următoarea etapă, FCSB se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, în timp ce UTA Arad va primi vizita ultimei clasate Metaloglobus București.



FCSB - UTA Arad 4-0 | Echipele:

