Runda a fost una spectaculoasă, cu rezultate surprinzătoare. De pildă, doar Petrolul Ploiești, din echipele aflate pe loc de play-off, a reușit să se impună în această etapă. Totodată, Universitatea Craiova a trecut pe prima poziție în ierarhie, după ce Dinamo a cedat în fața lui FC Argeș, scor 1-2.

FCSB, din nou fără jucător în „Echipa Etapei”

La capitolul surprize putem încadra și duelul dintre FCSB și Corvinul. Văzută ca mare favorită la victorie, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a cedat la limită, scor 0-1, Fabry aducând toate punctele la formația din Hunedoara.

În urma acestui rezultat, FCSB nu a oferit niciun jucător în „Echipa Etapei”. Cele mai multe prezențe le oferă Corvinul Hunedoara, Frânculescu, Fabry și Florin Maxim fiind incluși de către LPF în 11-le ideal, care arată astfel:

Frânculescu - Căpușă, Palmeș, Ignat, Dumitrescu - Bubanja, Sierra, Fabry - M. Ioniță, Mendy, Tănasă. Antrenor: Florin Maxim.

Comunicatul LPF este următorul: „Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a 15-a din sezonul regulat:

PORTAR

Adrian Frănculescu (Corvinul Hunedoara) – A închis perfect poarta, contribuind din plin la succes reușit de hunedoreni pe „Arena Națională”.

FUNDAŞI

Tiberiu Căpușă (Petrolul Ploiești) - A reușit o pasă decisivă. Se dovedește a fi un transfer reușit.

Raul Palmeș (FK Csikszereda Miercurea Ciuc) – A dirijat excelent defensiva, care a făcut față cu brio atacurilor adverse.

Cristian Ignat (CFR 1907 Cluj) – Un meci solid. Se simte tot mai bine sub comanda lui Marius Șumudică.

Andres Dumitrescu (Petrolul Ploiești) - Evoluție solidă pe ambele faze de joc. A câștigat nouă dintre cele 10 dueluri în care a fost implicat.

MIJLOCAŞI

Vladan Bubanja (FC Rapid) – A marcat primul său gol în Superligă, care le-a adus giuleștenilor un punct.

Roberto Sierra (FC Argeș) – O evoluție consistentă la centrul terenului. A marcat pentru întâia oară în acest sezon.

Andrej Fábry (Corvinul Hunedoara) – A înscris un gol spectaculos, al 10-lea din carieră în principala competiție din România.

ATACANŢI

Mario Ioniță (Petrolul Ploiești) - Tânărul jucător prahovean a bifat al treilea meci la rând în campionat cu contribuție ofensivă. Este un fotbalist care merită urmărit cu atenție.

Mamadou Mendy (FC Argeș) - Introdus pe teren în ultimul sfert de oră, a marcat golul care le-a adus piteștenilor o victorie mult așteptată.

Răzvan Tănasă (Farul Constanța) - A înscris primul său gol din acest sezon. Este un fotbalist cu calități tehnice deosebite.

ANTRENORUL ETAPEI

Florin Maxim (Corvinul Hunedoara - FOTO) - A pregătit perfect duelul cu roș-albaștrii bucureșteni. La final, hunedorenii s-au bucurat de o victorie mare, care-i apropie de play-off. Este primul antrenor din stagiunea în curs care prinde ,,Echipa etapei” de trei ori”.