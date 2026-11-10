După doi ani foarte buni la FCSB, Daniel Bîrligea a făcut subiectul unui împrumut în Serie A. Frosinone și-a asigurat serviciile atacantului pentru suma de 1,5 milioane de euro.

Revenit la echipa națională după golurile din Serie A, Daniel Bîrligea și-a anunțat obiectivul

Mai mult rezervă de la mutarea în Serie A, Daniel Bîrligea a „spart gheața” și a reușit primele goluri în campionatul italian. Acestea au venit în partida cu Lecce, Frosinone impunându-se de o manieră evidentă: scor 5-1. Ulterior, atacantul a fost titularizat în premieră de către antrenorul nou-promovatei.

Revenit pe cai mari la echipa națională, Daniel Bîrligea a mărturisit că este extrem de bucuros. Atacantul speră ca rezultatele să se ridice la nivelul așteptărilor, obiectivul său fiind să marcheze meci de meci.

"Este o fericire mare, o mândrie să vin aici la naţională, să reprezint o naţiune şi o bucurie imensă. Cred că trebuie să rămânem concentraţi, să continuăm să muncim şi să credem că, prin muncă şi mentalitatea corectă, vor veni şi rezultate bune.

Cu siguranţă, nişte rezultate pozitive sau un joc pozitiv, un joc frumos, ne-ar ajuta foarte mult pentru mentalitate, ne-ar da acel plus pentru viitor. Îmi doresc ca grupul să fie unit şi să arate că poate să facă chestii frumoase şi că suntem uniţi.

Eu sper să marchez la fiecare meci, să fac un meci bun şi îmi doresc să facem toţi un meci bun. Apoi, dacă vin şi golurile, suntem fericiţi, dar important e jocul echipei. Părerea mea este că, pentru un atacant, da, golurile contează, dar nu neapărat trebuie să le dea atacantul.

Echipa trebuie să dea golurile, că ele schimbă tabela. Dar cred că atacantul sau orice jucător trebuie să aibă o prestaţie bună, să lupte şi să ajute cât mai mult echipa", a declarat Daniel Bîrligea, pentru FRF TV.