FCSB - CFR CLUJ | ULTIMA ORA: Un jucator de la FCSB, scos din lot! Becali a fost nemultumit de el la meciul contra Craiovei!

FCSB si CFR Cluj se dueleaza in derbyul etapei a 10-a a Ligii 1. Meciul este programat pe National Arena, diseara, ora 20:30.

FCSB - CFR Cluj este derbyul etapei a 10-a a campionatului. Meciul este programat pe National Arena, diseara, de la 20:30. Inaintea partidei, CFR Cluj are 20 de puncte, in timp ce FCSB are doar jumatate.

Ioan Hora, OUT din lotul FCSB-ului

Potrivit publicatiei Fanatik, de la FCSB va lipsi diseara Ioan Hora. Atacantul de 31 de ani, fost golgheter al Ligii 1, va vedea meciul din tribune. Arges Vintila i-a retinut in lot pe Juhvel Tsoumou si Harlem Gnohere.

Dupa meciul de la Craiova, castigat de FCSB cu 1-0, Gigi Becali, patronul echipei ros-albastre, s-a aratat nemultumit de Ioan Hora. Totusi, el nu a fost foarte critic in declaratii.

"Popa si Hora n-au fost in apele lor. Dar ii felicit si pe ei, pentru ca echipa a castigat meciul cu ei pe teren. Nici Tanase n-a fost extraordinar", spunea Gigi Becali in urma cu o saptamana.