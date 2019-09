GOLAZOOOO Latovlevici! Fostul jucator de la FCSB LOVESTE din nou! Super gol marcat pentru Bursaspor! VIDEO

Latovlevici a marcat din nou un super gol pentru Bursaspor.

Fostul fundas de la FCSB, Iasmin Latovlevici este de neoprit in campionatul Turciei. Acesta a marcat din nou superb pentru echipa, Bursaspor. In minutul 84 al partidei cu Adana Demirspor, Latovlevici a marcat un gol superb. Acesta a prins o bomba de la aproximativ 25 de metri care s-a dus sub bara transversala. A fost de altfel si singurul gol pentru Bursaspor, echipa sa fiind invinsa cu 4-1. Acum doua etape, Latovlevici a marcat iarasi un gol fabulos, in deplasarea de la Eskisehirspor, a trimis un sut spectaculos din afara careului, care a aterizat in vinclul portii.

VIDEO CU REZUMATUL SI GOLUL