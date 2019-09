"Daca nu castiga, il bat!" Mesajul transmis de Mircea Lucescu inainte de meciul Rapidului! Reactia lui Pancu: "O placere deosebita sa il vad!"

Daniel Pancu a vorbit dupa victoria impotriva celor de la Gloria Buzau.

Rapid s-a impus in meciul din Liga 2, impotriva Gloriei Buzau, dupa ce a fost condusa de doua ori. Buzau a deschis scorul in minutul 10 prin Huiban, insa Hlistei a replicat 8 minute mai tarziu. In cea de-a doua repriza, Munteanu i-a dus din nou pe buzoieni in avantaj, dar fericirea lor a durat 5 minute deoarece Draghiceanu a egalat din lovitura libera. Sefer a inchis tabela in minutul 78.

Daniel Pancu este multumit de rezultat, insa nemultumit de conditiile gazonului din Regie.

"Au iesit de multe ori din presiunea noastra cu dezinvoltura. Meciul a fost castigat datorita calitatii jucatorilor care se descurca bine si pe un teren deplorabil. La o echipa cum e Rapid, sa aiba un astfel de gazon. E o minune ca avem pana acum adunate punctele astea acasa, nu intamplator am pierdut meciul cu Pandurii. Asta nu inseamna ca ne scuza cu ceva.

Indiferent de suprafata, trebuie sa jucam, sa ne impunem stilul si sa castigam. Fotbalul se joaca cu multa energie, de asta e asa frumos. Inseamna spirit, sa suferi la antrenamente.

Pe noi nu ne ajuta nimeni, nu stiu daca sunt stelisti, rapidisti sau dinamovisti.

O placere deosebita sa il vad pe Mircea Lucescu, nu se schimba absolut deloc in parerile mele despre ceea ce inseamna Mircea Lucescu. Mi-a spus ca ma bate daca nu invingem astazi, am invins", a spus Daniel Pancu la la finalul partidei.

Primul meci impotriva unei echipe din Liga 1

"Meciul din Cupa e important, e prima echipa din Liga 1 pe care o intalnim dupa faliment. Din pacate nu jucam in Bucuresti, oricum strategia era sa joace jucatorii care nu primesc minute. Asta nu inseamna ca nu tratam meciul serios. Sper sa iasa un meci frumos si echipa mai buna sa mearga mai departe", a mai spus Daniel Pancu.

Mircea Lucescu: "Daca nu castiga, il bat!"



La finalul partidei, Mircea Lucescu, care a fost prezent la partida din Regie, a spus ca inainte de meci, i-a transmis lui Pancu un mesaj.

"Daca nu castiga, il bat!", a spus Mircea Lucescu.