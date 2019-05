Teja, pregatit sa ia o decizie surprinzatoare: "Nu as spune nu!" Ce planuri are dupa despartirea de FCSB

Mihai Teja este liber de contract.



Teja a plecat de la FCSB dupa ce echipa a ratat titlul pentru al patrulea sezon consecutiv. Teja spune ca in acest moment analizeaza mai multe oferte, dar nu ar spune "Nu" nici unei experiente in liga a doua.

"Sunt discutii, dar nimic concret. E o perioada in care se fac multe miscari. Vom vedea ce va fi. Exista anumite discutii, sper sa vina o oferta de care sa fiu multumit. Sunt un antrenor tanar, imi doresc sa reusesc. N-as spune nu la o experienta din Liga a 2-a. Orice oferta pe care eu o consider ca poate fi benefica o voi lua in calcul", a declarat Mihai Teja la SportTotalFM.

Becali l-a trimis la Viitorul

Gigi Becali a discutat cu Teja si i-a spus acestuia ca poate reveni la FCSB peste cativa ani. Pana atunci, Teja trebuie sa mai castige experienta si cel mai bun mediu ar fi, dupa parerea lui Becali, academia lui Gica Hagi.

"Teja nu a pierdut nimic! A castigat niste bani, cat a castigat. Si-a trecut si FCSB in CV. Sa termini cu FCSB pe locul 2, nu e chiar asa rau. A mai capatat si niste experienta I-am spus aseara ca ne-am intalnit. Poate ne mai intalnim, cine stie. Dar nu acum...trebuie sa mai treaca niste ani. 5-6-7 ani. Dar i-am dat un sfat: du-te pana la Hagi sa-ti faca 'injectia'. Injectia de antrenament si de antrenorat", a declarat Gigi Becali la ProX.