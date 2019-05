Prima reactie a lui Teja dupa ce a fost dat afara de la FCSB! A vorbit deschis despre Stoian si Matei: "Abia te asteapta altii sa-ti ia locul!"

Mihai Teja a plecat de la FCSB dupa ce echipa a terminat pe locul 2 pentru al patrulea sezon consecutiv.

Mihai Teja a platit cu postul ratarea campionatului. Fostul antrenor al FCSB a vorbit pentru prima data dupa despartirea de echipa lui Becali si a incercat sa explice motivele pentru care Adrian Stoian si Florentin Matei au fost folositi foarte putin.

Cei doi jucatori au fost adusi ca mari vedete in perioada de transferuri din iarna, insa au prins putine minute in tricoul ros-albastru, iar acum isi cauta alte angajamente. Teja spune ca cei doi nu s-au integrat in sistemul de joc al echipei.

"La Stoian a fost o problema, pentru ca noi, in sistemul pe care il voiam sa-l jucam, nu-l puteam folosi. Voiam sa schimbam sistemul, dar nu s-a putut. Nu l-am putut folosi in 4-2-3-1. El se simtea foarte bine in 4-3-3, in banda stanga. Iar noi, la 4-2-3-1, ii aveam pe Tanase si pe Coman. Mi-a parut rau de el. E un jucator bun, un caracter bun. Experienta lui spune tot. Are un bun simt iesit din comun.

Matei la fel. E un jucator tehnic, care poate face diferenta. El a avut mai multe sanse. Nu e usor ca dupa 2-3 evolutii sa-ti dai seama de jucatorul respectiv. Majoritatea jucatorilor de la FCSB merita mai multa incredere. La Steaua e diferit, abia te asteapta altii sa-ti ia locul", a declarat Mihai Teja pentru SportTotalFM.