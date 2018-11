"Azi vin doi, maine semneaza". Rednic a anuntat doua transferuri la Dinamo! Numele unuia dintre jucatori a fost dezvaluit

Mircea Rednic a anuntat ca doi jucatori straini sunt asteptati astazi la Dinamo. Maine vor semna contractele.

Mircea Rednic incepe reconstructia lui Dinamo. Dupa ce i-a dat afara pe Grozav, Delorge si Mezague, antrenorul pregateste sosirile. Doi fotbalisti vor semna maine, in ziua meciului cu Voluntari.

Mircea Rednic a anuntat in cadrul conferintei de presa de astazi ca de la Dinamo nu mai pleaca nimeni. In schimb, incep sa soseasca jucatori.

"De acum inainte nu va mai pleca nimeni. Le-am zis jucatorilor ca nu mai pleaca. Ma bazez pe ei. Au plecat patru, vor venii altii. Azi vin doi jucatori si maine semneaza. Vor mai fi! Rednic aduce jucatori ca sa creasca lotul. Nu mi-e usor sa gasesc fotbalisti care sa joace in doua saptamani minimum 60 de minute pe meci.

In iarna va fi mai usor. Voi avea alte posibilitati. Sunt jucatori foarte buni care sunt dispusi sa vina sub forma de imprumut, cu clauza de cumparare. Cu lotul pe care il am, plus jucatorii care vor veni, cred ca pana in iarna vom fi aproape de forma care sa ne permita sa ajungem in Play Off", a spus Rednic.

Unul dintre fotbalistii care vor sosi astazi in Romania este Rachid Ait-Atmane, mijlocas de 25 de ani cu origini algeriene. El a fost ultima data sub contract cu Sporting Gijon, echipa care l-a imprumutat la Waasland-Beveren.