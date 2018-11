Toata lumea vede in Juventus marea favorita la castigarea Ligii, mai putin Allegri! Ce echipa spune antrenorul lui Ronaldo ca are prima sansa la trofeu

Juventus are 13 victorii si un egal in cele 14 meciuri oficiale disputate in acest sezon, iar starul fantastic ii recomanda pe italieni la castigarea Ligii Campionilor.

Juventus este una dintre principalele candidate la castigarea trofeului UEFA Champions League in acest sezon. Formatia torineza, care a dat marea lovitura prin aducerea lui Ronaldo, este vazuta ca fiind chiar echipa cu cele mai mari sanse in aceasta stagiune, in contextul formei slabe prin care trece castigatoarea ultimelor trei Ligi ale Campionilor, Real Madrid, dar si a fluctuatiilor de forma aratate de Barcelona.

Bookmakerii vad Juventus ca fiind favorita in acest moment la castigarea trofeului UCL, dar nu aceeasi viziune o impartaseste si antrenorul Max Allegri. El spune ca echipa sa nu e favorita, dar ca are ambitia de a castiga.

Allegri a vorbit intr-un interviu acordat presei italiene, spunand ca echipa cu cele mai mari sanse la castigarea celui mai important trofeu intercluburi din lume este Barcelona.

"Lucram pentru atingerea obiectivului pe care nu l-am putut atinge in ultimii ani, Liga Campionilor. Dar nu este o obsesie. Vom lua meci cu meci", a spus Allegri.

In ochii antrenorului italian, Barcelona este echipa cu cele mai mari sanse, chiar daca si ea vine dupa cativa ani slabi in Liga Campionilor.

In 2015, Juventus si Barcelona au jucat finala UCL, catalanii impunandu-se.

Juventus a mai jucat o finala in 2017, pierduta in fata lui Real Madrid.