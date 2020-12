FCSB are 4 jucatori in echipa ideala a turului Ligii 1! Portar SURPRIZA in primul 11 anuntat de LPF! Cine sunt cei mai buni doi antrenori

Dupa primele 15 etape, LPF a anuntat cea mai buna echipa a sezonului.

Liderul solitar din Liga 1, FCSB, are 4 jucatori in primul 11. De asemenea, ros-albastrii au cei mai multi fotbalisti in echipa ideala dintre toate cluburile din Liga 1.

FCSB a fost cea mai in forma echipa din campionatul intern si are 4 jucatori in primul 11 conturata de LPF. Iulian Cristea, Morutan, Man si Tanase se afla pe lista celor mai buni jucatori ai turului.

CFR si Craiova dau si ele cate doi jucatori. Burca si Deac vin din partea ardelenilor, iar Balasa si Cicaldau din partea echipei din Banie.

Alegerea pentru postul de portar a fost surprinzatoare. Andrei Vlad, Balgradean sau Pigliacelli nu se afla in primul 11 ideal, ci Octavian Valceanu de la Academica Clinceni. Valceanu a fost desemnat cel mai bun goalkeeper dupa primele 15 etape din actualul campionat, dupa ce a bifat 10 meciuri fara gol primit si a reusit sa apere si doua lovituri de la 11 metri.

Leo Grozavu si Ilie Poenaru au fost desemnati cei mai buni antrenori din campionat.

Grozavu este singurul antrenor din Liga 1 care a efectuat toate schimbarile posibile. Cu el la carma echipei, Sepsi a devenit revelatia campionatului si a incheiat anul pe locul 4.

Ilie Poenaru este cel mai vechi antrenor din Liga 1 dintre managerii actuali si a transformat Academica Clinceni intr-o echipa greu de invins. El s-a bazat pe un joc tacticizat si pe un grup unit. Clinceni a incheiat anul in clasament pe locul 5 cu 25 de puncte.

Cea mai buna echipa a Ligii 1 din sezonul actual:

Valceanu (Clinceni) - Balasa (Craiova), I. Cristea (FCSB), A. Burca (CFR Cluj) - Deac (CFR Cluj), Cicaldau (Craiova), Vasvari (Sepsi), Morutan (FCSB) - Man (FCSB), Budescu (Astra), Florin Tanase (FCSB)