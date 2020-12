Man a dezvaluit care este secretul formei bune a ros-albastrilor din acest sezon: "Nu mai sunt strainieri! In momentul acesta pot sa dau din casa si sa spun ca FCSB inseamna familie!"

FCSB este cea mai in forma echipa din Liga 1.

Baietii lui Toni Petrea au incheiat anul pe primul loc in campionat cu 34 de puncte, avand cu 2 mai mult decat locul secund, ocupat de Universitatea Craiova.

Dennis Man s-a dezlantuit in aceasta prima jumatate a sezonului. Fostul jucator de la UTA a marcat 12 goluri pentru FCSB in cele 14 meciuri jucate in campionatul intern si este lider in clasamentul celor mai buni marcatori din Liga 1.

Man a dezvaluit care este secretul formei pe care a avut-o FCSB in actualul sezon. Fotbalistul ros-albastrilor a spus ca in acest an echipa a devenit o familie si ca nu mai sunt "grupulete". De asemenea, el a spus ca rezultatele bune l-au determinat sa se antreneze suplimetar pentru a castiga.

"Cred ca fiind jucatori tineri am ajuns la o maturitate, care se vede pe teren. Plus ca avem doi sau 3 ani in care ne-am antrenat zi de zi impreuna. Am construit un grup. Pot sa dau din casa si sa spun asa ca in momentul acesta, FCSB inseamna familie. Pentru ca stiti si dumneavoastra eram mai multe grupulete, de ce sa ne ascundem, asa a fost. Dar in momentul de fata, FCSB este o familie si cred ca acest lucru se vede si pe teren.

La cum ii simt eu pe baieti cand suntem impreuna, am foarte mare incredere in ei. Stiu ce calitati au, sunt jucatori extrem de buni si cred ca anul acesta putem face fata.

Cred ca fiind toti romani, nu mai sunt strainieri. Dar nu din cauza strainilor nu eram un grupt foarte unit. Era un grup unit, dar nu cum suntem acum. Acum parca suntem altceva. Cred ca si din prisma rezultatelor. Victoriile te unesc si totul este bine. Ai o daruire sa te antrenezi suplimentar. Sa ai zambetul pe buze si cred ca asta se intampla acum", a spus Man pentru Gazeta.