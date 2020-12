BREAKING NEWS: Primul jucator care a PLECAT de la FCSB! Becali a renuntat la el si-l lasa sa plece liber dupa numai 3 luni

FCSB renunta la jucatorul adus acum in perioada de criza COVID!

Gabriel Enache se desparte din nou de stelisti, anunta Fanatik! Transferat de urgenta inaintea meciului cu Slovan Liberec din preliminariile Europa League, Enache nu l-a convins pe Becali, astfel ca acordul nu i-a fost prelungit. Enache era legat de FCSB doar pana la finalul acestui an.

Enache a jucat cu Slovan, in partida din turul 3 preliminar al EL, apoi a fost pe teren la doar cateva zile distanta, in partida cu Poli Iasi, din Liga 1. FCSB a pierdut cu 5-2 in Moldova, iar Enache a fost apoi invizibil in calculele primei echipe.

Conform sursei citate, Enache (30 de ani) si-a luat ramas bun de la colegi inaintea partidei cu Sepsi, de luni seara. Acum e din nou liber de contract si isi cauta echipa. Enache a mai jucat pentru FCSB intre 2016 si 2018. A mai trecut apoi pe la Rubin Kazan, Partizan Belgrad, Dunarea Calarasi, Astra si Kyzykzhar (Kazahstan). La precedenta trecere pe la FCSB, Enache a strans 81 de aparitii si 5 goluri marcate. Fotbalistul are si 5 selectii in nationala Romaniei, pentru care a debutat in 2014.