George Puscas a plecat in cantonament cu noua echipa: "Ne asteapta un drum lung!" Atacantul roman face pregatirea tocmai in Singapore

George Puscas, fost la Palermo, s-a intors la Inter Milano. El a plecat in cantonament cu fosta castigatoare a Ligii Campionilor.

George Puscas (23 de ani), atacantul primelor doua reprezentative ale Romaniei, a plecat in cantonament cu Inter Milano. El a fost jucatorul lui Palermo in ultimul an, dar problemele financiare al echipe din sudul Italiei au facut ca el sa revina la Inter. Palermo a fost retrogradata in Serie D.

Puscas, care a impresionat la EURO U21 disputat chiar in Italia, castigandu-si locul in echipa ideala a turneului final, a primit sansa din partea lui Antonio Conte de a face pregatirea alaturi de Inter. Daca va impresiona, el va fi pastrat.

Puscas a plecat in cantonament cu Inter: "Va fi un drum lung"

Puscas a plecat tocmai spre Singapore alaturi de noii colegi de la Inter. El a postat un selfie pe retelele de socializare, alaturand textul: "Ne asteapta un drum lung". Pentru Puscas urmeaza un drum lung la propriu pana in Singapore, dar si la figurat, avand in vedere ca se va lupta cu "balaurii" din atacul Interului.

