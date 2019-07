Suntem sub Kazakhstan, Azerbaijan si Liechtenstein in clasamentul coeficientilor! Cum arata situatia dupa turul 1 al preliminariilor si pe ce pozitie e Romania

Romania se afla in acest moment pe locul 32 in clasamentul coeficientilor UEFA.

Romania a ajuns pe pozitia a 32-a in clasamentul coeficientilor UEFA. In acest moment, sansele de a mai urca cateva locuri exista, insa cele patru echipe angrenate in competitiile UEFA trebuie sa obtina rezultate bune in tururile care urmeaza.

Fara performante notabile in ultimii ani in cupele europene, exceptie facand calificarea FCSB-ului in saisprezecimile UEFA Europa League din urma cu doua sezoane, Romania a ajuns sa se situeze in urma unor tari precum Kazakhstan, Azerbaijan ori Liechtenstein. Kazakhstan si Azerbaijan trimit in cupele europene acelasi numar de echipe precum Romania. Pana acum, ambele tari au pierdut cate o formatie inca din primul tur preliminar.

Romania a fost reprezentata in turul 1 al UCL si UEL de CFR Cluj, FCSB si Craiova. Toate cele trei s-au calificat, CFR si Craiova eliminand chiar formatii din cele doua tari mentionate. Pentru Romania, Viitorul va intra in turul 2 preliminar al UEL, urmand sa intalneasca Gent (Belgia).

12.075 puncte are Romania in clasamentul pe 5 ani al coeficientilor UEFA.

O victorie in preliminarii aduce un punct, insa acesta se imparte la numarul de echipe trimise de tara respectiva in cupele europene. Un egal inseamna 0.5 puncte care se impart la numarul de echipe.

Clasamentul coeficientilor UEFA pe tari in timp real