Ngezana, intrat în al treilea sezon la FCSB, a avut un start modest de stagiune, cu erori importante inclusiv în meciul cu Inter Escaldes din preliminariile UCL. Sud-africanul a recidivat duminică seară, pe Arena Națională, când a gafat la ambele goluri reușite de Rapid.

Mihai Stoica: "Ngezana trebuie să joace. Nu va mai face niciodată acea greșeală"



La primul gol, Ngezana a stat departe de Elvir Koljic și i-a permis atacantului să reia cu călcâiul. La al doilea, sud-africanul a încercat să îl dribleze pe Borza, dar a pierdut balonul și s-a făcut 2-2.

Deși l-a criticat public pe Ngezana și a catalogat drept "greșeală intenționată" faza de la golul de 2-2, Mihai Stoica este convins că sud-africanul nu va repeta eroarea. Întrebat dacă stoperul ar trebui trecut pe banca de rezerve sau folosit în continuare, oficialul campioanei a avut un răspuns ferm.

"Ce e mai bine pentru Ngezana? Să joace, fără discuție. Un fundaș central care face o astfel de gafă nu o să o mai facă niciodată.

Am curaj să fac pariu că nici Mihai Popescu, care a făcut câteva erori, nu le va repeta. Asta e ce se poate obține bun dintr-un meci de genul ăsta. Vor juca foarte simplu de acum", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica, după Rapid - FCSB 2-2: "Un meci aproape perfect stricat de Ngezana"

Deși i-a reproșat erorile lui Ngezana, Mihai Stoica amintește că sud-africanul a avut două sezoane foarte bune în tricoul lui FCSB.

"N-am ce să-i reproșez lui Kovacs, chiar dacă e fault în atac la primul gol al Rapidului. Îl împinge clar Koljic pe Ngezana, dar lăsând jocul liber pe toată suprafața terenului, nu trebuie careurile să facă notă discordantă. Dacă asta e maniera ta de arbitraj, arbitrează așa și n-am niciun fel de problemă.



Un meci aproape perfect stricat de un jucător, dar se întâmplă. Clar că-l culpabilizează toată lumea pentru că cel puțin la golul al doilea e o greșeală impardonabilă. Poți să greșești neintenționat, dar el a făcut o greșeală intenționată. În loc să joace faza aia simplu, serios ca un fundaș central de națională, așa cum este, el a încercat să... și mai erau 3 minute din meci. Nu mai spun că puteam să mai luăm un gol și să pierdem meciul. Am fi intrat în istorie.



Nu se reproșează la noi în vestiar lucrurile astea. Ngezana a jucat perfect doi ani. A greșit o dată. Ce să faci acum? Să-i pui în cârcă? Foarte mulți au făcut greșeli impardonabile și am trecut peste toate", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, după Rapid - FCSB 2-2.

