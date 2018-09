FCSB 2-2 Botosani | "Ce fac, stau sa explic de fiecare jucator?!" Dica s-a enervat dupa ce a fost intrebat de echipa de start. De ce sunt OUT din lot Tanase si Benzar

Dica nu-si explica schimbarea de atitudine a jucatorilor sai dupa pauza in jocul cu Botosani.

Antrenorul FCSB s-a suparat cand a primit intrebari legate de titularizarea unor fotbalisti la care nu a apelat in meciul cu Rapid Viena, de joi.

"Am inceput jocul foarte bine, am dat gol repede, apoi am dat si golul 2. Din pacate, am luat gol din faza fixa inainte de pauza. Repriza a doua a fost foarte proasta. N-am fost echipa scurta, le-am dat spatii celor de la Botosani, in atac nu le-am pus nicio problema pana in minutul 90, cand am avut acele ocazii. Jucatorii n-ar trebui sa-si gaseasca scuze, voiam sa vad mai multa personalitate, trebuia sa tinem mai mult de minge, trebuia sa tinem de rezultat. Nu analizez jucatorii in parte. Fiecare jucator e analizat individual doar in vestiar. Zlatinski e cu noi de doua saptamani, am vrut un jucator proaspat, care nu a jucat joi.

Imi doream o agresivitate mai mare la mijloc. El vine dupa o pauza, am vazut ca nu are ritm de joc si de aceea l-am schimbat. Pe Benzar l-am menajat, iar Tanase e lovit. Am vrut jucatori proaspeti in echipa. Jakolis a fost titular, n-a plecat nicaieri. Nu va mai pleca, banuiesc. Nedelcu poate juca si fundas central, si mijlocas central. In functie de cum voi avea nevoie de el, va juca. Ce sa fac? Sa explic acum pentru fiecare jucator? Am vrut fotbalisti mai proaspeti. Vreau sa facem cat mai repede o formula standard!", a spus Dica la Digisport.