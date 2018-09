FCSB 2-2 FC Botosani | "Am jucat bine azi, merg acasa linistit!" :) Ce a spus Golofca dupa ce si-a LOVIT fosta echipa

Golofca e multumit cu egalul obtinut de Botosani pe terenul FCSB.

Fotbalistul returnat de stelisti la Botosani dupa numai cateva luni spune ca moldovenii se bat cu sanse mari pentru play-off in acest sezon. Golofca a comentat si transferul lui Mihai Roman la FCSB.

"Nu mai aveam nimic de pierdut la 2-0. E OK, un punct, mergem acasa bucurosi. Era bine daca jucam si in prima repriza la fel ca in cea secunda. Am incercat sa-mi fac treaba, merg acasa linistit, e OK. Roman va sta mai mult ca mine la FCSB, isi va duce contractul la final, e un fotbalist foarte bun. Ne bucuram ca avem jucatori buni in lot, incercam sa tragem la play-off, asta e obiectivul nostru", a spus Golofca la Digisport.