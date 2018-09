FCSB 2-2 Botosani | Anunt BOMBA al lui Becali dupa ce l-a vazut 45 de minute pe Zlatinski: "Imi pare rau ca l-am luat!" S-a razgandit in 10 minute :))

Becali s-a razgandit in privinta lui Zlatinski in decurs de numai cateva minute.

"Am glumit cu Zlatinski. Voi, daca o prindeti, o prindeti. Daca nu, asta e. A jucat o repriza, trebuie incercat. O sa vorbesc si cu Dica... Am jucat cu doua varfuri. Rusescu nu face deloc faza defensiva. Am vazut asta! Am vazut ca nu stam bine. I-am zis si lui Argaseala. Nu dominam jocul. Cand am dat al doilea gol, l-am intrebat pe Vali de ce se mira? Golul plutea in aer", a spus Becali la Digisport.

Deja regreta transferul bulgarului! Becali spune ca Botosaniul va fi in play-off daca va juca fara francezul Ongenda, omul crescut de PSG care a ajuns in Liga 1 vara asta.

"Botosani e echipa de play-off, 100%. Daca joaca titular Ongenda, locul 12. Au un om in minus. Daca e fara Ongenda ala... asta e ambitia lor. Fara Ongenda ala! Echipa puternica, solida, iti pune probleme. Nu e o echipa usoara! Nici noi nu suntem o echipa mare. O echipa mare cand are 2-0 plimba adversarul pana ii scoate ficatii. Noi nu putem sa plimbam adversarul. Campionatul nu cred ca ni-l poate lua cineva... Cand esti egalat la 2-0 acasa, deja ai o problema. Zlatinski... imi pare rau ca l-am luat", a spus Becali.