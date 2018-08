FCSB 2-0 Sepsi | "Jucam doua zile si tot nu ne dadeau gol. N-au avut NIMIC!" Ce spune Neagoe dupa meciul cu FCSB

Antrenorul lui Sepsi e suparat rau dupa infrangerea cu FCSB.

Neagoe spune ca FCSB n-ar fi reusit sa-i dea gol daca nu ar fi fost penalty-ul din minutul 81.

"Sunt dezamagit de rezultat. Cred ca am facut un joc bun, o prima repriza foarte buna, in care ne-am creat situatii de a marca. Din pacate, nu am reusit. FCSB pana in minutul 81 nu si-a creat nicio ocazie, au avut o singura situatie periculoasa in prima repriza. In rest, nu ne-au pus in pericol absolut deloc, nu si-au creat situatii. Puteam sa jucam doua zile si nu reuseau sa marcheze. A venit acea faza din minutul 80... Tusierul a fugit pe 6 metri cu fanionul, credeam ca se rupe. Ma rog, e normal cand centralul nu vede sa il ajute tusierul sau altcineva. Asta e fotbalul.

Cand nu reusesti sa marchezi, poti sa pierzi jocul. Baietii au facut 81 de minute bune in fata uneia dintre cele mai bune echipe. Puteam obtine mai mult de la acest joc. FCSB n-a putut sa joace din cauza noastra. Am facut noi un joc bun, asa cum s-a intamplat si cu Craiova, si cu Iasiul. Nu am de ce sa fiu suparat, baietii merita felicitari pentru cum au jucat, pentru efortul pe care l-au facut. Am jucat cu una dintre cele mai bune echipe din campionat si nu au avut nicio ocazie pana in minutul 81. Am avut bara in minutul 1, puteam sa marcam doua goluri in prima repriza. Am fost agresivi, le-am inchis spatiile, am facut un joc bun.