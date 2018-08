Azi ajunge in Bucuresti, maine face primul antrenament si joi e in lot cu Rapid Viena! Anuntul lui Dica despre ultimul transfer al FCSB

Mihai Roman are sanse mari sa prinda macar cateva minute in meciul cu Rapid Viena de joi.

Mijlocasul e asteptat in aceasta seara la Bucuresti, iar maine va fi prezentat oficial si va face primul antrenament la baza din Berceni. Dica vrea sa se bazeze pe el chiar de joi, pentru meciul de la Viena cu Rapid.



Mihai Roman, 33 de ani, e ultima achizitie a FCSB pentru acest sezon, a anuntat Gigi Becali. Fotbalistul vine in contul unei clauze de 400 000 de euro pe care FCSB o mai avea in cazul unui viitor transfer al lui Catalin Golofca de la FC Botosani.