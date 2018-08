FCSB 2-0 Sepsi | Lui Stan nu i-a venit sa creada cand a vazut gazonul: "De la copii n-am vazut asa ceva!" Ce spune dupa debutul la FCSB

Stan e bucuros ca Becali l-a laudat dupa 2-0 cu Sepsi. A fost primul sau meci la FCSB dupa transferul de la Astra.

Numai gazonul l-a suparat pe Stan. Stelistii au avut mari probleme din cauza suprafetei de joc.

"Important e ca a castigat echipa, nu daca am jucat eu bine sau nu. Ma gandesc la meciul cu Rapid Viena, avem un obiectiv, trebuie sa intram in grupe. Mergem sa facem macar un egal, probabil ca o sa fie foarte greu. Nu am avut emotii deloc, poate si pentru ca baietii m-au primit foarte bine. Toti cei din club m-au incurajat, sa stau linistit ca o sa joc bine. De la copii si juniori nu am jucat pe un teren asa prost, dar asta este", a spus Stan la Digisport.