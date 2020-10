Valeriu Iftime a dezvaluit cum a pierdut un milion de euro in ultimele luni! "Am refuzat 1,5 milioane, am gresit"

FC Botosani a vandut 3 jucatori chiar in ultima zi de mercato.

Marko Dugandzic s-a transferat in Rusia la FC Soci, iar George Cimpanu si Reagy Ofosu au fost cumparati de Universitatea Craiova. Finantatorul lui FC Botosani recunoaste ca in iarna a primit oferta pentru Marko Dugandzic de 1,5 milioane de euro, dar a preferat sa refuze.

"Am dat jucatori, dar mi-am echilibrat bugetul si asa schiop, am luat peste 800 de mii de euro pt toti 3. Pe Dugandzic l-am cedat sub 500 de mii de euro, asta e, erau alte vremuri in iarna cand am refuzat 1,5 milioane, am gresit!

El era in ultimele 6 luni, aveam optiune de prelungire automata, dar contractul lui crestea atunci, iar eu caut sa scad salariile in aceste vremuri. Am salarii normale, sunt cu ele la zi", a declarat Valeriu Iftime pentru DigiSport.

FC Botosani putea sa il vanda pe Dugandzic in iarna pe 1,5 milioane de euro in Kazahstan, dar moldovenii au dorit mai multi bani. Dupa ce fotbalul a fost reluat, Iftime nu a mai primit o oferta la fel de mare pentru atacantul care a marcat 11 goluri pentru Botosani.