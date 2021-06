FC Botosani i-a gasit pe noii Chindris si Harut! Unul vine din Franta si altul a fost transferat gratis din Liga 2

Un fundas central si un fundas lateral sunt noile pariuri ale patronului patronului Valeriu Iftime. Tot el i-a fortat pe Chindris si Harut in 2019.

FC Botosani l-a transferat pe Andrei Fernando Dragu, un fundas stanga venit de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu, echipa care a ratat la mustata participarea in play-off-ul de promovare in Liga 1. Jucatorul de 21 de ani a evoluat in 30 de meciuri si a marcat 3 goluri in toate competitiile pentru gorjeni, care au ajuns pana in semifinalele Cupei Romaniei, in sezonul trecut, fiind eliminati de CSU Craiova (0-3, 2-2), castigatoarea trofeului.

Dragu este cotat la 350.000 de euro si poate evolua pe posturile de fundas si mijlocas stanga. El este nascut la Tg. Jiu si a evoluat pana acum la Luceafarul Oradea (2017-2018) si Viitorul Pandurii Tg. Jiu (2018-2021). Fotbalistul a venit liber de contract la Botosani si a semnat o intelegere valabila pentru urmatoarele patru sezoane.

Dragu poate avea traseul lui Denis Harut (22 ani), jucator de banda venit gratis la FC Botosani de la ACS Poli Timisoara, din Liga 3, in 2019, care a fost vandut doi ani mai tarziu cu 660.000 de euro la FCSB. De asemenea, patronul Iftime pare sa il gasit pe "noul Chindris" in persoana lui Bogdan Racovitan (21 ani). Fundasul central are dubla cetatenie, romana si franceza, si a venit in februarie 2021 de la echipa secunda lui Dijon. Racovitan si Dragu pot fi noile pariuri financiare ale moldovenilor, ambii evoluand in primul amical al noului sezon.

CHINDRIS E LIBER SA ISI CAUTE ECHIPA

Clubul botosanean l-a anuntat deja pe Andrei Chindris (22 ani) ca nu va mai fi sigur de locul de titular pentru sezonul viitor, deoarece nu se va mai incadra in regula U21, si ca este liber sa plece pentru o suma de peste 500.000 de euro. El a evoluat in 39 de meciuri si a marcat 3 goluri pentru Botosani, in sezonul trecut, in toate competitiile.

Chindris mai are un an de contract si de el sunt interesate Sepsi, FCSB, CFR Cluj si mai multe echipe din strainatate. In aceasta saptamana, s-a pregatit separat cu preparatorul fizic si nu a evoluat deloc in partida cu Suruceni, dupa ce fusese chemat pentru cantonamentul nationalei U23 de la Marbella si va fi mai mult ca sigur convocat pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde mai multe cluburi din Liga 1 si din strainatate au anuntat ca nu vor lasa jucatorii sa participe.

CE TRANSFERURI A MAI FACUT FC BOTOSANI IN ACEASTA VARA

In aceasta vara, FC Botosani l-a mai transferat deja pe fostul international belgian de juniori Martin Remacle (24 ani / mijlocas central / ex-FC Voluntari), in timp ce Ianos Brinza (22 ani / portar / Poli Iasi) si Bryan Mendoza (28 ani / fundas dreapta / Comuna Recea) au revenit dupa imprumuturi. La capitolul despartiri, moldovenii i-au pierdut liberi de contract pe Stefan Askovski (29 ani / extrema dreapta / Sepsi), Jonathan Rodriguez (31 ani / mijlocas central / CFR Cluj) si Youssef Toutouh (28 ani / extrema stanga).

De asemenea, Mahmoud Al-Mawas a anuntat clubul ca vrea sa se transfere in campionatele din Arabia. Si el a lipsit de la reunire si de la primul meci amical al sezonului, dupa ce a jucat in partidele nationalei Siriei cu Maldive (4-0), Guam (3-0) si China (1-3), din preliminariile CM 2022, in care a marcat de patru ori.

EGAL IN PRIMUL AMICAL, CU CASTIGATOARE CUPEI MOLDOVEI

Pe 19 iunie, FC Botosani a jucat pe Stadionul "Municipal", de la ora 12.00, un amical impotriva celor de la FC Sfantul Gheorghe Suruceni, o echipa din Republica Moldova ce a castigat Cupa Moldovei in sezonul trecut si urmeaza sa participe in cupele europene. In prima repriza, Marius Croitoru a trimis in teren urmatoarea echipa: Pap - Patache, Racovitan, Seroni, Tiganasu - Florescu, Papa, D. Croitoru - Fili, Camara, Tircoveanu.

In repriza a doua, au evoluat jucatorii noi, dar si cei care au revenit dupa imprumutul din sezonul trecut la alte echipe, in formula Pap (Contra) - Moescu, Malcom, Plamada, Dragu - Tarsa, Remacle, Petco - Tarcoveanu, Chica-Rosa, Caia. Meciul s-a terminat la egalitate, scor 0-0. Cei de la Sfantul Gheorghe au avut un gol anulat, in minutul 75, pentru offside. Restul jucatorilor straini, Meleke, Hankici, Ongenda, Braun, Mendoza si Holzmann, se vor alatura in aceasta saptamana lotului.

Sursa foto: Sportul botosanean in imagini