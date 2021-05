"Sa vina Burca, sa vina Bordeianu sa spuna ce prima le-a dat FCSB cand jucau la Botosani!" Croitoru, furios dupa meciul cu CFR

CFR Cluj a castigat titlul dupa victoria cu FC Botosani!

Ardelenii au iesit a patra oara consecutiv campioni in Romania, dupa victoria de pe terenul lui Botosani. Tiganasu a deviat in propria poarta dupa ce Burca a trimis cu capul.

Marius Croitoru a vorbit la finalul meciului despre prestatia echipei sale, multumit de joc. Totodata, antrenorul a lamurit si situatia lui Rodriguez.

"Da, felicitari, este echipa care cu o etapa inainte de final e pe primul loc, nu mai poate fi ajunsa. E meritat locul, sincere felicitari de la Botosani. Au fost mai buni decat noi.

A fost greseala noastra de la corner, s-a jucat frumos, le face cinste si lor meciul, dar si noua, in ultimele minute s-a jucat pe contre.

Nu, nu. Este o greseala sa credem asa ceva despre Rodriguez, dar chiar daca o face, este liber de contract si poate semna cu cine vrea el. Dar va promit ca nu de asta nu a fost in lot.

Nu se face o reconstructie, trebuie sa ma opresc si eu asupra unui nucleu de jucatori. In seara asta l-am avut doar pe Ashkovski care era la final de contract, dar era nedreptate sa nu il folosesc in perioada asta, mai ales in apropierea Campionatului European. M-ar afecta sa stiu ca rateaza nationala din cauza mea. Sper ca la sfarsit de an sa isi gaseasca echipa sau sa continue cu noi, dar cel mai important este lotul national", a spus Croitoru la finalul meciului.

Intrebat despre zvonurile conform carora Botosani ar fi incercat sa o incurce pe CFR datorita prieteniei dintre Gigi Becali si Valeriu Iftime, Croitoru a raspuns iritat: "Si ce, joaca patronii? Ce daca sunt prieteni? Nu inteleg. Sa spuna Burca sau Bordeianu, care-s la CFR. Ei au jucat impotriva FCSB-ului, a venit cineva vreodata la ei sau impotriva CFR-ului cat timp au fost la noi, li s-a oferit ceva, li s-a promis ceva? Sunt martori, au jucat la noi.

Sa vina domnul Andrei sau domnul Bordeianu si sa spuna: 'Eu cat am jucat la Botosani mi-a promis domnul Iftime suma asta de la...' De ce nu o fac? Va spun eu de ce. Pentru ca sunt numai prostii. Sunt multi in Romania care vorbesc, dar putini care au ceva de spus".