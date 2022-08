FC Botoșani - Farul Constanța 1-1 | Gheorghe Hagi: „Unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon!” 

Câștigătoarea din partida de pe Stadionul Municipal se putea duce pe primul loc în clasamentul Superligii, însă duelul s-a încheiat cu o remiză. Scorul a fost deschis de Mihai Roman, în minutul 5, însă oaspeții au egalat din penalty, prin Vlad Morar, după o gafă a lui Andrei Dragu, care a făcut henț în propriul careu.

Ambele echipe au ajuns la două remize consecutive în campionat, după ce FC Botoșani scosese un egal în etapa trecută cu nou-promovata FC Hermannstadt, scor 1-1, în timp ce Farul remizase pe teren propriu cu Chindia, scor 0-0.

Gheorghe Hagi, după meciul cu FC Botoșani: „Meritam să plecăm cu cele trei puncte!”

Antrenorul constănțenilor a vorbit la finalul partidei, nemulțumit de rezultatul obținut. Gheorghe Hagi a evidențiat ocaziile mari avute de jucătorii săi și a spus despre duelul cu echipa lui Mihai Teja că a fost unul dintre cele mai bune din acest sezon.

„Cred că meritam mult mai mult, dar asta e. Am avut multe, multe ocazii. Cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri din Liga 1. Poate altă dată poate am avut noroc, nu am jucat atât de bine, acum...sunt foarte mulțumit de jucători, atitudinea pe care au avut-o, determinarea și concentrarea, jocul foarte bun.

Ăsta e fotbalul, nu am vrut să comentez eu de cartonașele galbene, mi-am văzut de echipă. Cred că am făcut un meci foarte bun și trebuia să plecăm cu cele trei puncte acasă. Am văzut-o pe Hermannstadt, încep să cunosc echipa, am văzut-o și în Divizia B, felicitările mele, au omogenitate, stau foarte bine în teren, o echipă foarte grea”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.

După meciul din această seară, Farul se află pe locul 4 în clasament, în timp ce moldovenii ocupă poziția cu numărul cinci, ambele având câte 8 puncte.

În etapa următoare, Farul joacă pe teren propriu cu FC Hermannstadt, luni, 15 august de la 19:00. De cealaltă parte, FC Botoșani se deplasează la CFR Cluj, duminică, 14 august de la 18:30.