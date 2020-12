Cate puncte a acumulat Romania in clasamentul coeficientilor UEFA! Ce echipa din Liga 1 sta cel mai bine

CFR Cluj a pierdut dramatic contra lui Young Boys Berna, scor 1-2, pierzand astfel calificarea in faza urmatoare a Europa League.

Clujenii au spart gheata in minutul 84 prin noul introdus, Gabi Debljuh, iar echipa lui Edi Iordanescu era la doar cateva minute de primavara europeana. Totusi, in minutul 90, arbitrul francez a acordat penalty pentru oaspeti la o iesire a lui Cristi Balgradean, in care portaruul roman a boxat mingea din careu si l-a "sters" cu pumnul pe un jucator de la Berna. CFR a alergat catre egalare, dar la cateva minute distanta Young Boys a marcat si cel de-al doilea gol printr-un contraatac.

CFR a terminat pe locul al treilea grupa, cu o victorie si un egal acumulate in sase meciuri. Romania nu mai are echipa in acest moment in Europa, iar CFR a fost pentru al doilea an consecutiv singura echipa calificata in grupele unei competitii europene.

In urma parcursului european din acest sezon reusit de echipele din Liga 1, Romania se afla in acest moment pe locul 25 in clasamentul coeficientului de tara, cu 18.200 de puncte. Cel mai bine stau in acest top Spania (92.300 puncte), Anglia (90.712 puncte) si Italia (72.295 de puncte).

FCSB ramane cea mai bine clasata echipa romaneasca in ierarhia coeficientilor, echipa lui Toni Petrea avand 21.000 de puncte, fiind pe pozitia a 67-a. CFR Cluj se afla pe locul 96, cu 16.500 de puncte. Urmatoarea echipa din clasamentul UEFA este Astra Giurgiu, care se afla pe locul 137, cu 8.000 de puncte.