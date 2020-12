EXCLUSIV | "E mai puternica decat in sezoanele precedente!" Cine este FAVORITA sa castige titlul in Liga 1. "Orice punct conteaza acum"

Una dintre echipele din fruntea clasamentului Ligii 1 a impresionat in acest sezon, remarcandu-se drept favorita la titlu.

Emil Sandoi a vorbit despre lupta la titlu din acest sezon al Ligii 1. Antrenorul Chindiei Targoviste o vede favorita pe FCSB, tinand cont ca CFR Cluj are un program mai dificil, confruntandu-se si cu multe probleme de lot in aceasta perioada si fiind si angrenata in Europa League.

"Craiova ramane o echipa cu pretentii la titlu, CFR-ul a pierdut cateva meciuri si s-a distantat la 4 puncte. Clujenii au si avut cateva probleme, si cu accidentarile, si cu Covid-19. Trebuie sa ne gandim ca la un moment dat nu mai aveau fundasi centrali si au jucat cu improvizatii chiar si in Europa League.

CFR este o echipa matura, cu jucatori cu experienta care pot sa revina in lupta pentru titlu. Am jucat cu toate cele trei echipe din fruntea clasamentului deja si pot sa spun ca FCSB cred ca este mai puternica decat pana acum.



Jucatorii tineri si cu perspectiva, cum sunt Man, Coman, Olaru, au mai castigat experienta si FCSB mi s-a parut ca are un plus fata de celelalte candidate la titlu, dar campionatul este lung si pot sa apara probleme. Sunt aspecte care pot sa-si spuna cuvantul intr-o lupta lunga, cum este campionatul, dar FCSB este peste nivelul pe care l-a avut in sezoanele precedente.

CFR va avea cel mai greu program pentru ca poate spera in continuare sa ramana si in Europa. Orice punct adunat in aceasta perioada este important. Chiar daca se injumatatesc, haideti sa ne uitam cum s-a promovat din Liga 2. O jumatate de punct a facut diferenta", a declarat Emil Sandoi la Ora exacta in sport.

Dupa 12 etape, FCSB este liderul Ligii 1, cu 30 de puncte. Universitatea Craiova este pe locul 2, cu 28 de puncte, iar CFR Cluj completeaza podiumul, avand 24 de puncte.