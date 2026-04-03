Chiar dacă roș-albaștrii nu au mai repetat performanța din sezonul trecut în cupele europene și nu au prins nici măcar play-off-ul Superligii, unul dintre jucătorii lui Gigi Becali poate prinde un transfer important.

Daniel Bîrligea, dorit la Schalke 04

Daniel Bîrligea, principalul om din atacul roș-albaștrilor ar fi dorit, potrivit GSP, în Germania, la Schalke 04, liderul din 2. Bundesliga.

Sursa citată susține că oficialii lui Schalke 04 ar putea începe negocierile cu FCSB în vederea unui transfer care se va concretiza în vară. Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro la FCSB.

Cu toate acestea, așa cum declara și agentul său la începutul anului, atacantul speră ca Gigi Becali să accepte și o sumă de transfer mai mică.

”Bîrligea are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro, însă cu aproximativ jumătate din această sumă poate fi transferat. Mai multe echipe din Italia s-au interesat de el, dar nu au mers până la capăt”, spunea Giuseppe Piraino în luna ianuarie.

Schalke 04, lider în Zweite Bundesliga