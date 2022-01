Farul acuză conducerea Academicii înainte de duelul de sâmbătă: „Vor amânarea meciului!” Reacția ilfovenilor 

Partida este programată sâmbătă, însă oaspeții suspectează că oficialii gazdelor vor încerca amânarea meciului, după cum a dezvăluit chiar președintele clubului, Gică Popescu.

Gică Popescu: „S-ar putea ca portarul să fie infectat cu Covid-19!”



Oficialul clubului din Constanța a anunțat că a primit informații din interior de la Clinceni și i s-ar fi transmis că ilfovenii și-ar dori amânarea partidei, lucru cu care Farul se va opune.

„Vreau să spun un lucru pe care l-am auzit astăzi. Avem informații că Clinceniul dorește să amâne meciul de sâmbătă. Explicații ar fi că au pe lista A doar șase jucători, dintre care un portar, și pe lista B au 10 jucători. Mâine se va face un test COVID, s-ar putea ca portarul să fie infectat și să nu poată să joace.

Sunt informații din interiorul clubului din Clinceni. Dacă se va întâmpla asta, mi se pare o chestiune deplasată, ca să n-o numesc altfel. Puteau să se organizeze foarte bine, să aducă jucători, au avut timp în această pauză. Noi am tras un semnal de alarmă Ligii Profesioniste de Fotbal, în cursul zilei de astăzi.

Nu vrem să mai trecem prin ce am trecut la acel meci cu FCSB. Dacă au de gând să facă acest scenariu cei de la Clinceni, să le treacă. Argumentul lor că au un singur portar, care poate fi infectat. Dar nu i-a împiedicat nimeni să-și pună al doilea și al treilea portar pe listă”, a declarat Gică Popescu la Digi Sport.

Reacția oficială de la Academica Clinceni



De cealaltă parte, directorul sportiv al 'lanternei roșii' a dezmințit informația, punctând că singurul fotbalist testat pozitiv de la echipă este Thibault Moulin, excluzând astfel varianta amânării partidei.

„Am fost informați de ce a declarat Gică Popescu. Cu tot respectul, cred că este puțin dezinformat. Dacă am fi dorit acest lucru, am fi putut proceda din prima etapă a campionatului. Thibault Moulin a făcut ieri testul și este pozitiv. Avem mulți jucători tineri și am făcut teste pentru că avem copii, care merg și la școală.

Vrem să jucăm acest meci, nu vreau să discut alte lucruri care se inventează. Cum suntem, așa vom participa la meci. Am făcut un test azi, toate sunt negative. Nu știm exact câți jucători sunt pe listă, dar vom participa corect și ne vom apăra șansele cum putem.

Nu vrem să amânăm meciul. Nu este cazul să acuzăm, nu știu de unde are Gică Popescu informațiile. Normal, ar trebui să facem și mâine teste”, a punctat oficialul lui Clinceni.